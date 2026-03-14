يوفنتوس يستعين بـ«الخلطة السحرية» لاستعادة لقب الدوري الإيطالي



في مسعاه لاستعادة الألقاب، وتحديداً لقب الدوري الإيطالي الغائب منذ عام 2020، يبدو أن يوفنتوس سيعتمد على «الخلطة السحرية» كما وصفتها مصادر مقربة من النادي الإيطالي العريق.

وكشفت مصادر مقربة من «السيدة العجوز» أن الإدارة الرياضية ليوفنتوس، بالتعاون مع الإدارة المالية، حددت ما سمته بـ«الخلطة السحرية» لعودة الفريق إلى منصات التتويج، من دون أن يؤدي ذلك إلى إرهاق مالي للنادي.



وأضافت المصادر أن خلطة يوفنتوس السحرية تقوم على استقطاب مواهب متميزة من دون أن يدفع الفريق أي مقابل مالي لانتقالها، أي أن تركيز النادي سيكون على صفقات الانتقال الحر للاعبين المميزين.



وحددت المصادر نفسها أسماء بعينها، مؤكدة أن إدارة يوفنتوس تواصلت معها بالفعل، وهي أسماء يمكنها الانتقال بعقود حرة في نهاية الموسم الحالي.



أول هذه الأسماء هو البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل ولم يتم تجديده حتى الآن، مع أنباء تتحدث عن تردد النادي الكتالوني في تمديد عقد المهاجم البولندي.



أما الاسم الثاني الذي يسعى إليه «السيدة العجوز» فهو البرتغالي برناردو سيلفا، صانع ألعاب مانشستر سيتي، الذي تواترت أنباء عن عدم رغبته في تمديد عقده مع الفريق الإنجليزي.



ويبرز اسم آخر من الدوري الإنجليزي، وهو المدافع الأرجنتيني ماركوس سينيسي، قلب دفاع بورنموث، إذ يسعى يوفنتوس إلى تدعيم خط دفاعه، وخصوصاً مركز قلب الدفاع. إلا أن المنافسة على ضم المدافع الأرجنتيني ستكون قوية، نظراً لما يتمتع به من قوة بدنية وقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية، إضافة إلى تميزه في بدء الهجمات من المناطق الخلفية.



كما يسعى يوفنتوس إلى تدعيم خط وسطه بالإيفواري فرانك كيسي، لاعب الأهلي السعودي، الذي يبدو أنه يرغب في العودة إلى أوروبا مرة أخرى، لذلك لم يقم بتمديد عقده.



ويظهر اسم خامس أيضاً في قائمة المطلوبين لدى يوفنتوس، هو الألماني ليون غوريتسكا، لاعب بايرن ميونيخ، الذي يبدو أن أيامه الفعلية في تشكيلة النادي البافاري قد شارفت على النهاية، بالتزامن مع اقتراب نهاية عقده، إذ ترى الإدارة الرياضية ليوفنتوس أن غوريتسكا قد يشكل إضافة مهمة للفريق.



هي خطط لـ«السيدة العجوز»؛ وإذا نجحت، فسيكون يوفنتوس قد تمكن من تدعيم تشكيلته بعناصر متميزة، مع الإبقاء على المنصرفات المالية في حدود الرواتب فقط.