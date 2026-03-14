حارس مرمى يتحول إلى «بهلوان» في الملاعب الإثيوبية ويفلت من العقاب (فيديو)



في مشهد يحبس الأنفاس، ويجمع بين الكوميديا السوداء والتهور الرياضي، أعادت منصات التواصل الاجتماعي للأضواء، واقعة وصفت بأنها الأغرب في تاريخ الدوري الإثيوبي الممتاز، وبطلها حارس مرمى، قرر أن يستعرض مهارات الـ «بهلوان» في توقيت قاتل، كاد أن يكلف فريقه الكثير.



وبدأت القصة في مواجهة نارية جمعت بين فريقي سان جورج ونظيره بحر دار سيتي، وبينما كانت المباراة تسير في طريقها المسدود بالتعادل السلبي، وتحديداً عند الدقيقة 51، حدث ما لم يتوقعه أحد، إذ قام الحارس هارونا ماساو، بمحاولة متهورة وغير مبررة للإمساك بالكرة، حيث لم يكتفِ بالارتقاء العادي، بل نفذ «شقلبة بهلوانية» في الهواء، ليتحول جسده إلى قذيفة بشرية اصطدمت بعنف بمهاجم سان جورج.



ولم يتردد الحكم لثانية واحدة في إطلاق صافرته، معلناً عن ركلة جزاء مجانية، نتيجة هذا التداخل المتهور، وحبس الجميع أنفاسهم، وتقدم صلاح الدين سعيد للتنفيذ، والكل يترقب أن يدفع الحارس ثمن استعراضه الغريب، ولكن، وفي مفارقة درامية مذهلة، ضلت الكرة طريقها نحو المرمى، لتمر بجوار القائم الأيمن، وتمنح الحارس مغفرة لم يكن يحلم بها.



ورغم نجاة شباك ماساو من هدف محقق، إلا أنه لم ينجُ من مقصلة السخرية العالمية، بعدما انتشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي مجدداً، وتجاوز حدود القارة السمراء، ليصل إلى كبرى الصحف الرياضية العالمية، وعلى رأسها صحيفة «ماركا» الإسبانية، التي أعادت تسليط الضوء على اللقطة، واصفةً إياها بواحدة من أغرب التصرفات في تاريخ مراكز حراسة المرمى.



ويذكر أن المباراة انتهت بالتعادل السلبي، ولكن بقي تصرف ماساو، محفوراً كواحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل، لتثبت أن كرة القدم لا تزال تخبئ في جعبتها ما هو خارج عن المألوف.