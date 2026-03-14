من الحطب إلى الخراف الحية.. نادي هالاند القديم يذهل العالم بأغرب الجوائز



بعيداً عن صخب الكؤوس الذهبية والدروع اللامعة، كسر نادي برينه النرويجي كل قواعد البروتوكول الرياضي، ليحول منصات التتويج إلى ما يشبه سوق المزارعين، في تقليد وصف بأنه الأطرف والأكثر وفاءً للجذور في تاريخ الساحرة المستديرة.



وفي نادي برينه، الذي شهد بزوغ فجر الأسطورة إيرلينج هالاند، لا تقاس النجومية بالأرقام فحسب، بل بحجم المحصول الذي يحمله اللاعب الأفضل بعد المباراة.



وبدلاً من الجوائز التقليدية، يجد اللاعب نفسه مضطراً للتعامل مع خروف حي يشاركه منصة التصوير، أو يحمل 100 بيضة، وفي أحيان أخرى يغادر الملعب وبصحبته نصف طن من الجزر أو سلال من اللفت والخيار.



ولا تتوقف الغرابة عند المنتجات الزراعية، ففي ليالي النرويج القارسة، يقدر النادي حاجة لاعبيه للدفء، ليمنح رجل المباراة حزمة ضخمة من الحطب كجائزة عملية تعكس قسوة الشتاء ودفء الانتماء للمنطقة.



وخلف هذه الجوائز الطريفة تكمن فلسفة عميقة، حيث يقع النادي في منطقة يارين، القلب الزراعي النابض للنرويج، ويهدف النادي من خلال هذه الخطوة إلى دعم المزارعين المحليين، وتسويق منتجات الرعاة الذين يمثلون عصب الحياة في المنطقة.



كما يهدف إلى التمسك بالهوية من خلال كسر النمطية العالمية والالتصاق ببيئة الريف التي تخرج منها أبطال مثل هالاند، الذي لا يزال يفتخر حتى اليوم بقيادته للجرارات وحبه للزراعة.

وبفضل هذه الجوائز، لم يعد برينه مجرد نادٍ في الدرجة الأولى النرويجي، بل أصبح مادة دسمة لوسائل الإعلام العالمية التي تترقب بعد كل صافرة نهاية، لتعرف إلى ماذا سيحمل اللاعب الأفضل اليوم؟







