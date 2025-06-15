جراحة ناجحة لإمام عاشور لاعب الأهلي المصري





خضع إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي المصري، لجراحة ناجحة اليوم الأحد في أحد مستشفيات مدينة ميامي الأمريكية، وذلك بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة خلال مباراة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي، صباح اليوم الأحد، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، و شهد اللقاء خروج إمام عاشور مصابا في الدقيقة 14 حيث حل بدلا منه زميله أحمد مصطفى زيزو.

وقال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الاول بالاهلي، في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، إن عاشور أجرى الجراحة بنجاح.

وأضاف أن اللاعب سيحصل على راحة سلبية لعدة أيام، قبل أن يبدأ في تنفيذ مراحل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي سيؤديه على مدار الأسابيع القادمة.

وتابع جاب الله أن اللاعب سيخضع لفحوصات طبية مستمرة تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل متابعة تطورات حالته، ولتجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية عقب نهاية البرنامج العلاجي.

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل، على ملعب ميتلايف في نيويورك، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى للبطولة.