جاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي لكرة القدم خلفا لسباليتي

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد تعيين جينارو جاتوزو المدرب السابق لميلان ونابولي مدربا للمنتخب الأول.

وسيتولى جاتوزو المهمة خلفا للوتشيانو سباليتي، الذي أُقيل الأسبوع الماضي عقب هزيمة ثقيلة أمام النرويج في تصفيات كأس العالم.

وسيتم تقديم لاعب الوسط السابق رسميا كمدرب يوم الخميس المقبل في فندق باركو دي برينشيبي بروما.

قال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في بيان "جاتوزو رمز لكرة القدم الإيطالية، والقميص الأزرق يتوافق معه كثيرا.

وأضاف: "ستكون دوافعه واحترافيته وخبرته أساسية لمواجهة الالتزامات القادمة للمنتخب الوطني على أكمل وجه، وإدراكا لأهمية الهدف الذي نريد تحقيقه، أشكره على توافره (لتولي المهمة) وتفانيه الكامل الذي استقبل به هذا التحدي، ومشاركة مشروع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم من أجل التطوير الشامل لكرة القدم لدينا، حيث يلعب القميص الأزرق (للمنتخب) دورا مركزيا استراتيجيا".

ورحل سباليتي بعد فترة أقل من عامين، حيث أشرف على مباراته الأخيرة، والتي انتهت بفوز إيطاليا 2-صفر على مولدوفا، بعد يوم واحد فقط من كشفه عن إقالته بعد هزيمة إيطاليا 3-صفر أمام النرويج في مباراتها الافتتاحية في تصفيات كأس العالم.

وتقع على عاتق جاتوزو، الذي قاد نابولي للفوز بكأس إيطاليا في عام 2020، مهمة قيادة إيطاليا إلى كأس العالم العام المقبل، بعد فشلها في التأهل إلى النسختين الأخيرتين من البطولة.