غوارديولا يصور إعلاناً في استاد آل مكتوم



ظهر المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، في إعلان ترويجي لصالح بنك الإمارات دبي الوطني، جرى تصويره في استاد آل مكتوم، معقل نادي النصر، حيث ظهر المدرب بأسلوبه التحفيزي المعتاد الذي اشتهر به في مخاطبة لاعبيه داخل الملاعب.



وتضمنت اللقطات مشاهد عدة صُوّرت داخل مرافق الملعب في دبي، حيث ظهر غوارديولا وهو يتحدث في مدرجات الاستاد، قبل أن ينتقل المشهد إلى غرفة تبديل الملابس، في محاكاة للأجواء التي يسبق بها مبارياته مع فريقه، في أسلوب يعكس شخصيته المعروفة بالتركيز والتحفيز والانضباط.



كما شملت الومضة الإعلانية مشهداً آخر داخل متجر النادي في الاستاد، حيث ظهر المدرب الإسباني في لقطة قصيرة ضمن سياق الحملة الدعائية، في إشارة إلى ارتباط كرة القدم بالجماهير وبالهوية الرياضية للأندية، وهو ما تسعى الحملة إلى إبرازه من خلال توظيف شخصية كروية عالمية معروفة بأسلوبها القيادي.



وجرى تصوير أغلب لقطات الإعلان داخل استاد آل مكتوم، أحد أبرز الملاعب في دولة الإمارات، والذي أصبح في السنوات الأخيرة موقعاً مفضلاً لاستضافة الفعاليات الرياضية والعديد من الأندية العالمية، في ظل ما تتمتع به دبي من بنية تحتية رياضية حديثة وقدرة على استقطاب الأسماء العالمية.



ويُعرف غوارديولا بأسلوبه الخطابي التحفيزي داخل غرف الملابس، وهو ما حرص الإعلان على إظهاره بصورة واضحة.