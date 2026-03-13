فينيسيوس يعادل رقماً قياسياً لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد في دوري الأبطال



واصل البرازيلي فينيسيوس جونيور تألقه مع ريال مدريد في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما عادل الرقم القياسي للبرتغالي كريستيانو رونالدو كأكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ النادي في البطولة القارية.



ووصل فينيسيوس إلى 31 تمريرة حاسمة في دوري الأبطال بقميص ريال مدريد، وهو الرقم نفسه الذي حققه رونالدو، لكن في عدد مباريات أقل، إذ احتاج إلى 79 مباراة مقابل 105 مباريات للنجم البرتغالي.



وجاء الرقم الجديد بعد صناعته هدفاً خلال المباراة الأخيرة أمام مانشستر سيتي، ليعزز مكانته بين أبرز لاعبي النادي في المسابقة الأوروبية.



كما أصبح الجناح البرازيلي ثاني لاعب في تاريخ البطولة يحقق عشر مساهمات تهديفية أو أكثر خلال خمسة مواسم متتالية، وهو إنجاز لم يسبقه إليه سوى كريستيانو رونالدو.



ويُتوقع أن ينفرد فينيسيوس بالرقم القياسي في حال استمر مع ريال مدريد في المواسم المقبلة، مع سعيه إلى تحطيم المزيد من الأرقام في سجل المساهمات التهديفية في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وفق إحصاءات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.