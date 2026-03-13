ملاك نادٍ يبتدعون أغرب طريقة للاحتفال بالذكرى السنوية

قرر ملاك نادي ريكسهام المنافس في بطولة دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم (شامبيونشيب) الاحتفال بمرور خمس سنوات على استحواذهم على النادي بطريقة مختلفة، حيث سيستبدلون غرفة الاجتماعات بمقصورة التعليق.



وسيتولى ريان رينولدز وروب ماك، الذي كان يُعرف سابقاً باسم روب ماكيلهيني، التعليق على مباراة ريكسهام على أرضه ضد فريق سوانزي سيتي في منافسات (شامبيونشيب)، اليوم الجمعة، حيث ستبث المباراة على قناة «سكاي سبورتس» البريطانية، وسيشاركان في التعليق ضيوفاً طوال المباراة.



وقال رينولدز وماك: «كما هو الحال مع قرارنا بتولي إدارة ريكسهام قبل خمس سنوات، ليس لدينا أدنى فكرة عن كيفية سير الأمور، لكننا سنبذل قصارى جهدنا».



وأضاف مالكا النادي: «لم يسبق لأي منا التعليق على أي حدث رياضي، فضلاً عن رياضة لم نتعلم قواعدها إلا قبل خمسة أعوام».



ويحتل ريكسهام المركز السادس، وهو آخر مركز مؤهل لتصفيات الصعود للدوري الممتاز، مع تبقي عشر مباريات على نهاية الموسم.