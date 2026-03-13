مورينيو يشعل الجدل مجدداً والاتحاد البرتغالي يرد بقوة



يغيب جوزيه مورينيو، مدرب فريق بنفيكا، عن مباراتي فريقه القادمتين، عقب طرده، خلال لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي بورتو، يوم الأحد الماضي، ببطولة الدوري البرتغالي لكرة القدم.

وأصدر المجلس التأديبي للاتحاد البرتغالي لكرة القدم قرارين يقضيان بإيقاف مدرب بنفيكا «63 عاماً» عن المباراتين القادمتين للفريق.



وعوقب مورينيو بالإيقاف مباراة واحدة بسبب طرده بالبطاقة الحمراء في وقت متأخر من مباراة الكلاسيكو، التي انتهت بالتعادل 2 - 2، وذلك بعد مغادرته المنطقة الفنية وركله الكرة باتجاه مقاعد بدلاء بورتو احتفالاً بأحد الأهداف، فيما قال المدرب المثير للجدل إنه حاول ركلها إلى المدرجات. كما تلقى مورينيو، عقوبة إيقاف أخرى لمدة 11 يوماً بسبب مشادة كلامية مع مساعد مدرب بورتو، لوتشو ونزاليس.



ويبدأ سريان عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة في مباراة بنفيكا المقبلة السبت أمام أروكا، وسيحرم مورينيو من المشاركة في مباراة فيتوريا يوم 21 مارس الجاري بسبب الإيقاف لمدة 11 يوماً، فيما أشارت وسائل الإعلام البرتغالية إلى أنه لا يمكن تنفيذ العقوبتين في آن واحد.



وأعلن نادي بنفيكا أنه سيتقدم باستئناف ضد العقوبتين، حيث وصفهما بأنهما «غير عادلتين وغير مبررتين».



ولاحظ المجلس التأديبي أن مورينيو هو من أشعل فتيل الاشتباك. وتلقى غونزاليس عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، إضافة لإيقافه عن اللعب لمدة ثمانية أيام.