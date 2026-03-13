مزحة حول ثروة حكيمي تجمعه بنجم الـNBA

أثار تفاعل طريف بين الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، ولوكا دونتشيتش نجم دوري كرة السلة الأمريكي، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استعاد الثنائي بطريقة ساخرة القصة الشهيرة المرتبطة بثروة اللاعب المغربي.

وانتشر الحوار بين النجمين بشكل كبير، حيث تداول المتابعون التعليق المتبادل بينهما بكثافة، في ظل الطابع الكوميدي الذي حمله الحديث بين لاعب كرة القدم ونجم كرة السلة.

وبدأت القصة عندما وجه أشرف حكيمي تعليقًا مازحًا إلى لوكا دونتشيتش عبر منصة «إنستغرام»، قائلاً: «هل تطلقت؟ أتمنى ألا تكون قد خسرت نصف ثروتك»، ليرد الأخير بطريقة ساخرة: «لا يا رجل، لقد تعلمت منك… سجلت كل شيء باسم والدتي».

وكانت قد انتشرت أنباء قبل فترة عن واقعة ارتبطت بحكيمي، بعدما تداولت تقارير إعلامية عالمية تفاصيل إجراءات طلاقه من زوجته السابقة، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من ممتلكاته مسجل باسم والدته، ما حال دون حصول زوجته السابقة على نصيب منها بعد الطلاق.