أراوخو يقود مبادرة لم الشمل داخل برشلونة

بادر المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو بتنظيم لقاء جمع لاعبي برشلونة والجهاز الفني في خطوة تهدف إلى تعزيز التماسك داخل الفريق قبل المرحلة الأهم من الموسم، مع السعي لإبقاء التركيز داخل غرفة الملابس بعيداً عن الأجواء الانتخابية التي تسيطر على الأجواء داخل النادي.

ويدخل برشلونة الفترة الأخيرة من الموسم وسط منافسة قوية على لقب الدوري الإسباني، إلى جانب ارتباطه باستحقاقات مهمة في دوري أبطال أوروبا، ما يدفع لاعبي الفريق إلى الحفاظ على حالة التركيز والابتعاد عن أي عوامل خارجية قد تؤثر على مسارهم في المباريات المقبلة.

وكشف الصحفي الإسباني خافي ميغيل، المتخصص في متابعة أخبار برشلونة، أن أراوخو نظم عشاءً جماعياً مساء أمس الخميس في أحد المطاعم المعروفة بمنطقة «سانت كوجات» في برشلونة، مستغلاً احتفاله بعيد ميلاده السابع والعشرين الذي صادف يوم السبت الماضي لدعوة جميع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وأوضح ميغيل أن العشاء شهد حضوراً كبيرًا من لاعبي الفريق وأفراد الطاقم الفني، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات داخل المجموعة وتهيئة الأجواء قبل خوض الفريق سلسلة من المباريات المهمة في المرحلة الأخيرة الموسم.

وأشار التقرير إلى أن النجم الشاب لامين يامال غاب عن العشاء، بعدما تغيب عن تدريبات الفريق بسبب إصابته بنوبة حمى.

وسعى لاعبو برشلونة خلال هذا اللقاء إلى الابتعاد عن متابعة المناظرة الانتخابية الدائرة بين خوان لابورتا وفيكتور فونت، في ظل رغبة داخل الفريق بفصل اللاعبين والجهاز الفني عن الأجواء المرتبطة بانتخابات رئاسة النادي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن غريمه ريال مدريد، وهو ما يضع على عاتق اللاعبين مسؤولية الحفاظ على هذا التفوق حتى نهاية الموسم.

ويستعد برشلونة أيضاً لخوض مواجهة الإياب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل (1-1) أمام نيوكاسل.

وتأتي مبادرة أراوخو بعد خطوة مشابهة نظمها في وقت سابق من الموسم، حين دعا زملاءه إلى حفل شواء في منزله خلال شهر نوفمبر الماضي عقب الفوز على سيلتا فيغو، في محاولة لتعزيز الروابط داخل الفريق.