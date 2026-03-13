توتر في انتخابات برشلونة بسبب هالاند

شهدت المناظرة الأخيرة في سباق رئاسة نادي برشلونة توتراً حاداً بين المرشحين خوان لابورتا وفيكتور فونت، بعدما تحول اسم المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند إلى محور مواجهة كلامية مباشرة بين الطرفين، في ظل حديث عن مفاوضات محتملة مع نادي مانشستر سيتي.

وخلال المناظرة، أكد فونت أن فريقه يعمل على إعداد خطة طويلة المدى لتعزيز صفوف برشلونة، مشيراً إلى وجود اتصالات غير معلنة تهدف إلى الحصول على أولوية للتعاقد مع هالاند مستقبلاً في حال قرر مغادرة مانشستر سيتي. وقال إن فريقه يتفاوض للحصول على خيار يتيح ضم اللاعب في اليوم الذي يقرر فيه الرحيل، في محاولة لإظهار أن مشروعه يتضمن تحركات مبكرة لبناء فريق قوي على المدى البعيد.

لكن لابورتا رد سريعاً على هذه التصريحات، مشككاً في مصداقية منافسه، ومؤكداً أن محيط اللاعب نفى وجود أي تواصل من هذا النوع. وقال إن وكيل اللاعب سبق أن كذب هذه الادعاءات، معتبراً أن ما قيل غير صحيح وأن استخدام اسم هالاند في هذا السياق يفتقر إلى الدقة.

وتصاعد التوتر أكثر عندما واصل لابورتا انتقاده أمام الكاميرات، متهماً فونت باستخدام اسم هالاند لأغراض انتخابية، قبل أن يوجه له عبارة حادة طالباً منه التوقف عن تكرار هذه التصريحات، مشيراً إلى أن وكيل اللاعب نفى الأمر بشكل واضح.

ويعكس هذا السجال حالة التوتر التي تطبع الحملة الانتخابية في برشلونة، حيث يبقى التعاقد مع هالاند حلماً يراود جماهير النادي، إلا أن اسم المهاجم النرويجي تحول في هذه المواجهة إلى ورقة ضغط سياسية في صراع رئاسة النادي الكتالوني.