جامع كرات يسرق الأضواء بفيديو مثير

في مشهد أثار دهشة المتابعين وجدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر مقطع فيديو يظهر جامع كرات يقف خلف المرمى وهو يتبادل إشارات خفية مع صديق له، في لقطة بدت للبعض عفوية لكنها حملت في طياتها كثيراً من علامات الاستفهام.

ويظهر الفيديو الشاب وهو يشير بيده إلى الزاوية التي يتوقع أن تُسدد فيها الركلة، قبل لحظات فقط من تنفيذها، والمثير أن الكرة كانت تتجه بالفعل إلى الزاوية ذاتها في كل مرة، وكأن هناك من يقرأ المشهد قبل حدوثه.

وفي الوقت الذي كانت فيه التسديدات تصيب الزاوية التي أشار إليها جامع الكرات بدقة، بدا حارس المرمى عاجزاً عن توقع اتجاه الكرة، ليتحول المشهد إلى لغز كروي حيّر المشاهدين وأشعل موجة من التساؤلات: هل كانت مجرد مصادفة مذهلة أم أن خلف الكواليس ما هو أكثر من ذلك؟

ويكشف الفيديو عن أدوار أخرى وجديدة لجامعي الكرات.