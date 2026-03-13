بعد تصريحات الانسحاب.. منتخب إيران يؤكد مشاركته في مونديال 2026

أكد المنتخب الإيراني لكرة القدم في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام» تمسكه بالمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، نافياً وجود أي نية للانسحاب من البطولة المقررة إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

وأوضح البيان أن كأس العالم حدث دولي تنظمه جهة واحدة هي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مشيراً إلى أن أي قرار يتعلق بالمشاركة في البطولة لا يعود إلى أفراد أو دول بعينها.

وأشار المنتخب الإيراني إلى أنه بلغ نهائيات كأس العالم بفضل نتائجه في التصفيات وسلسلة الانتصارات التي حققها اللاعبون، مؤكداً أن الفريق كان من أوائل المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى النسخة المقبلة من البطولة.

وأضاف البيان أن استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم أمر غير ممكن، مؤكداً أن الجهة الوحيدة التي يمكن التشكيك في مشاركتها هي الدولة المضيفة إذا لم تتمكن من ضمان أمن المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي.

وجاء هذا الموقف في ظل تصريحات متباينة داخل إيران بشأن المشاركة في البطولة، إذ قال أحمد دونيامالي وزير الرياضة الإيراني قبل يومين إن بلاده لن تشارك في كأس العالم 2026، في ظل الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة، إحدى الدول المستضيفة للبطولة، بالتعاون مع إسرائيل ضد طهران.

وأشار الوزير في تصريحات للتلفزيون الإيراني الرسمي إلى أن الأوضاع الحالية لا تسمح بالمشاركة، قائلاً إن الأطفال في إيران «ليسوا في أمان».

وأثار مهدي تاج رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم في وقت سابق احتمال مقاطعة البطولة، متسائلاً في تصريحات لوكالة أنباء «إسنا» عما إذا كان من المنطقي إرسال المنتخب إلى الولايات المتحدة في حال تحولت كأس العالم إلى حدث سياسي.

واستشهد تاج بحادثة وقعت خلال كأس آسيا للسيدات في أستراليا، حين حصلت خمس لاعبات من المنتخب الإيراني على تأشيرات إنسانية بعد طلبهن اللجوء عقب رفضهن ترديد النشيد الوطني قبل إحدى المباريات، خوفاً من التعرض لملاحقات عند العودة إلى إيران.

وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في وقت سابق، أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسألة مشاركة إيران في البطولة خلال اجتماع جمعهما في واشنطن، موضحاً أن ترامب أكد أن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة في كأس العالم رغم التوترات السياسية.

وأشار ترامب في تصريحات بعدها إلى أنه لا يرى أن مشاركة إيران في البطولة ستكون مناسبة، محذراً من أن وجود الفريق قد يشكل خطراً على حياة اللاعبين وسلامتهم.

وتشهد البطولة مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم، على أن تقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووضعت قرعة البطولة المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا، إذ يستهل مشواره بمواجهة نيوزيلندا يوم 15 يونيو على ملعب «سوفي» في إنغليووود بولاية كاليفورنيا، قبل أن يلتقي بلجيكا يوم 21 من الشهر نفسه على الملعب ذاته، ثم يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب مصر يوم 26 يونيو على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل.