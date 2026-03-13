يقترب من العودة إلى التدريب.. كلوب مرشح لقيادة منتخب ألمانيا

أشارت تقارير صحفية إلى أن الألماني يورغن كلوب، المدرب السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، قد يكون قريباً من العودة إلى العمل الفني، مع ترشيحه لتولي تدريب منتخب ألمانيا بعد نهائيات كأس العالم 2026.

وغادر كلوب مقاعد التدريب في صيف 2024 بعدما أنهى مشواره مع ليفربول بنهاية الموسم، قبل أن يتولى منصب رئيس قطاع كرة القدم في مجموعة «ريد بول» التي تمتلك عدة أندية حول العالم.

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن عدداً من مسؤولي مجموعة ريد بول أصبحوا يدركون أن كلوب قد يكون مرشحاً بقوة لتولي قيادة المنتخب الألماني خلال الصيف الذي يلي كأس العالم 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن حضور المدرب الألماني فعاليات رياضية دولية، مثل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، بدلاً من متابعة مباريات الأندية التابعة للمجموعة على أعلى مستوى، دفع بعض الموظفين داخل ريد بول إلى التساؤل بشأن إمكانية رحيله عن منصبه الحالي.

وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية أن الدور الإداري لا يناسب المدرب المخضرم، معتبرة أن مهاراته تظهر بصورة أكبر عندما يعمل بشكل مباشر مع اللاعبين داخل الملعب وغرف الملابس.

وكشف مارك كوسيكه، وكيل أعمال كلوب، الشهر الماضي أن المدرب الألماني يشعر بارتباط كبير ببلاده، في إشارة إلى احتمالية عودته للعمل مع منتخب ألمانيا في المستقبل.

وأشار التقرير إلى أن كلوب كان قد رفض في وقت سابق عرضاً لتولي تدريب المنتخب الألماني، غير أن وكيله يرى أنه قد يشعر في مرحلة ما بواجب قبول هذه المهمة.

ويرتبط يوليان ناغلسمان، المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا، بعقد مع الاتحاد الألماني لكرة القدم يمتد حتى عام 2028، في حين يستمر عقد كلوب مع مجموعة ريد بول حتى عام 2029.

وأوضحت التقارير أن قرار كلوب الابتعاد عن التدريب على مستوى الأندية جاء نتيجة شعوره بالإرهاق بعد سنوات طويلة من العمل المتواصل، إضافة إلى رغبته في قضاء وقت أكبر مع زوجته، وهو ما يعني أن عودته إلى التدريب قد تتطلب عرضاً كبيراً يعيده إلى الدور الذي شغله لمدة تقارب 23 عاماً.

وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية في وقت سابق أن إدارة ريال مدريد تواصلت مع كلوب لدراسة إمكانية توليه تدريب الفريق، قبل أن تقرر التوقف عن هذه الخطوة مؤقتاً.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الإسباني فضلت التريث وتقييم الوضع الفني للفريق الذي يقوده حالياً ألفارو أربيلوا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مقعد القيادة الفنية.