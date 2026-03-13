تشيلسي يتلقى ضربة جديدة قبل الإياب أمام باريس في دوري الأبطال

تلقى بيدرو نيتو جناح تشيلسي عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب دفعه أحد الصبية حاملي الكرات خلال مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقال الاتحاد الأوروبي إن نيتو يواجه عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة بسبب «السلوك غير الرياضي»، على أن يتم اتخاذ قرار تأديبي لاحقاً «في الوقت المناسب».

ويتأخر تشيلسي قبل مباراة الإياب التي تقام بين الفريقين الثلاثاء المقبل في لندن، بعدما خسر ذهاباً 2-5 أمام حامل اللقب أول أمس الأربعاء.

وقام نيتو بدفع الفتى الذي يحمل الكرة خارج خطوط الملعب في صدره، حيث بدا أنه يحتفظ بالكرة بدلاً من إعطائها له في وقت كان يتأخر فيه تشيلسي بنتيجة 2-4.

واعتذر نيتو لاحقاً للفتى، وقام بمنحه القميص الذي خاض به المباراة.

وقال اللاعب عبر قناة «تي إن تي سبورتس» البريطانية: «في ظل انفعالات المباراة وكنا متأخرين، كنت أريد أن ألتقط الكرة، فدفعتُه دفعة خفيفة، ورأيت أنه تألم من ذلك، وأنا آسف، فأنا لست هكذا».

وأضاف: «لغتي الفرنسية ليست جيدة، وقد جاء فيتينيا وأخبر الفتى أنني لست هكذا».

وتابع في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «في النهاية ضحك الفتى وأعطيته قميصي، وقد اعتذرت نحو 35 مرة، وهو أدرك ما حدث وكان سعيداً بالموقف».

ويسعى تشيلسي لتعويض خسارته بفارق ثلاثة أهداف أمام باريس سان جيرمان في مباراة الإياب على ملعب ستامفورد بريدج يوم الثلاثاء المقبل.