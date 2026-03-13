العين يسترد صدارة الدوري بثنائية في شباك الوصل

استعاد العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين رافعاً رصيده إلى «47 نقطة» بعد فوزه على ضيفه الوصل 2-0 مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد، في ختام مباريات الجولة الـ19 لصالحه، وبخسارته تجمد رصيد الوصل عند «30 نقطة» وراوح مكانه بالمركز الخامس، وسجل للعين كل من ماتياس بلاسيوس «ق 2»، ويحيى بن خالق «ق 20»، وبهذا الانتصار برهن العين على شخصيته القوية القادرة، محولاً ضغط المنافسة إلى دافع تقني وبدني فرض به كلمته على مجريات اللقاء، ليؤكد عزمه القوي في المنافسة على الدرع.



دخل العين أجواء اللقاء دون مقدمات، حيث لم تمضِ سوى دقيقة واحدة حتى نجح اللاعب بلاسيوس في تسجيل هدف مبكر مما أربك حسابات الضيوف ومنح أصحاب الأرض ثقة مبكرة في السيطرة على إيقاع اللعب، ورغم محاولات الوصل المتكررة لإدراك التعادل، إلا أن التمركز الدفاعي الجيد للعين حال دون وصول منافسه للمرمى.



وظهر الفريق البنفسجي بصورة فنية متميزة بفضل عودة ركيزتين أساسيتين هما المدافع رامي ربيعة وصانع الألعاب أليخاندرو كاكو، اللذان استعادا مكانهما بعد غيابهما الفترة الأخيرة بسبب الإيقاف، وعززت هذه العودة من مقدرات الفريق الفنية وهو ما تجلى في الهدف الثاني الذي أحرزه المدافع المتألق يحيى بن خالق، بعد جملة من التمريرات القصيرة المتقنة التي عكست التفاهم العالي بين اللاعبين.



وبالمقابل استمرت محاولات الوصل للوصول إلى المرمى العيناوي وطالب قائده علي صالح، بركلة جزاء إثر تدخل من المدافع يحيى بن خالق، داخل منطقة العمليات غير أن الحكم أمر باستمرار اللعب معتبراً الالتحام ضمن الإطار القانوني للتنافس، وفي الدقائق الأخيرة، أكد الحارس خالد عيسى حضوره الذهني العالي بتصديه ببراعة لتسديدة صاروخية من لاعب الوصل سياكا، منقذاً مرماه من أخطر فرص الضيوف، لينتهي الشوط بتفوق عيناوي أداءً ونتيجة.



في الشوط الثاني اندفع لاعبو الوصل للهجوم بحثاً عن تقليص الفارق ومن ثم تعديل النتيجة لكن دفاع العين ومن خلفه الحارس خالد عيسى، أفسدوا عدداً من المحاولات فيما شهد وسط الملعب معركة قوية بين سياكا، من الوصل وبلاسيوس، من العين إذ عمد كل لاعب لفرض سيطرته على منطقة المناورة، فيما بدا الوصل أفضل حالاً من حيث المحاولات الهجومية مع تراجع للعين واعتماده على الهجمات المرتدة والتي لم تشكل الخطورة المأمولة.



وعمد العين إلى امتصاص حماس الوصل بالاحتفاظ بالكرة عبر تمريرات طولية وعرضية مع بعض المحاولات لمفاجأته بهجمات خاطفة للاستفادة من سرعة أطراف الملعب خصوصاً بالجهة اليسرى حيث يتواجد سفيان رحيمي، لكن دفاع الوصل نجح في التعامل مع المحاولات العيناوية بنجاح ليبقي الوضع على ما هو عليه، وينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بهدفين دون مقابل.



