ترامب: من غير المناسب أن يشارك منتخب إيران في كأس العالم

رويترز

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ​ترامب، اليوم الخميس، إن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة ‌في كأس ​العالم لكرة القدم 2026، لكنه أضاف أنه يعتقد أنه من غير المناسب أن يشاركوا «من أجل حياتهم وسلامتهم».

وقال ترامب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «نرحب بمشاركة المنتخب الإيراني لكرة القدم في كأس العالم، لكنني لا أعتقد أنه من المناسب أن يكونوا ⁠هناك، من أجل حياتهم وسلامتهم».



كان وزير الرياضة الإيراني قد صرح، أمس الأربعاء، أنه من غير الممكن أن تشارك إيران في البطولة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات ‌جوية ضد طهران، وأشعلت الهجمات فتيل صراع واسع النطاق في المنطقة لم يظهر أي بوادر على تراجعه. وستقام كأس العالم في الولايات ‌المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو بمشاركة 48 فريقاً.



وأوقعت القرعة، ‌التي أجريت في ديسمبر، إيران في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا ومصر ونيوزيلندا. ومن المقرر أن تخوض ​مبارياتها الثلاث في ‌الولايات المتحدة إذ ​ستلعب مباراتين في لوس أنجليس وواحدة ⁠في سياتل.



وإذا انسحبت إيران رسمياً من البطولة، وهو ما لم يحدث بعد، فستكون هذه المرة الأولى من نوعها في العصر ​الحديث، وسيصبح ⁠الاتحاد الدولي للعبة «الفيفا» أمام ⁠مهمة عاجلة لاختيار بديل.

كانت إيران هي الدولة الوحيدة الغائبة عن قمة التخطيط التي عقدها الفيفا للمشاركين في كأس العالم الأسبوع ⁠الماضي في أتلانتا. ولم يرد الفيفا على الفور على طلب للتعليق. وفي أواخر العام الماضي منح الفيفا ترامب، الذي شن حملة قوية للحصول على جائزة نوبل للسلام، جائزته الأولى للسلام.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، منحت أستراليا تأشيرات دخول لأغراض إنسانية ‌لخمس لاعبات كرة قدم إيرانيات بعد أن طلبن اللجوء، خوفاً من الاضطهاد عند ​عودتهن إلى وطنهن بعدما رفضن ترديد النشيد الوطني في مباراة بكأس آسيا للسيدات. وكان ترامب قد دعا أستراليا إلى منح اللجوء لأعضاء فريق كرة القدم النسائي الإيراني، قائلاً: الولايات المتحدة ​ستفعل ذلك إذا لم ‌تفعل أستراليا.