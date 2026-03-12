نقل مباراة إسبانيا والأرجنتين إلى ملعب ريال مدريد



ذكرت الصحف الإسبانية أن مباراة «الفيناليسّيما» بين إسبانيا والأرجنتين، التي كانت مقررة أصلاً في الدوحة 27 مارس الجاري في إستاد لوسيل، ستتم إقامتها في ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.



ورغم أن بعض التفاصيل الأمنية ما زالت بحاجة إلى ترتيب، ومع مواجهة المغرب للإكوادور في نفس الليلة على ملعب «متروبوليتانو» في مدريد، يُتوقع الإعلان الرسمي قريباً حسب وسائل الإعلام الإسبانية. وستتيح هذه الأمسية للسلطات المحلية اختبار كفاءتها اللوجستية بتنظيم مباراتين في العاصمة الإسبانية في نفس اليوم.



يحمل كل من الأرجنتين وإسبانيا لقب بطولتي «كوبا أمريكا» و«يورو» على التوالي، وسيتواجهان على الزعامة بين «كونميبول» و«يويفا» قبل أشهر قليلة من انطلاق كأس العالم 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.



على الرغم من دراسة احتمالات اللعب في لندن أو روما أو باريس، وقع الاختيار في النهاية على مدريد لاستضافة هذه «الفيناليسّيما»، كنوع من الاختبار الكبير لملعب «سانتياغو برنابيو»، الذي يظل مرشحاً لاستضافة نهائي مونديال 2030 الذي تنظمه إسبانيا والبرتغال والمغرب بشكل مشترك.