فالفيردي يحصل على تقييم تاريخي بعد الثلاثية



نال فيدي فالفيردي نجم ريال مدريد الإسباني، إشادة واسعة بعد أدائه اللافت في مواجهة مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، حيث منحته صحيفة "ليكيب" الفرنسية التقييم الكامل 10 من 10، في المباراة وهو من أعلى التقييمات التي تمنحها الصحيفة ولا يحصل عليه إلا اللاعبون الذين يقدمون عروضاً فردية استثنائية ويعتبر إنجازاً كبيراً في مسيرته الكروية.



وجاء تقييم فالفيردي بعد الدور الكبير الذي لعبه في فوز فريقه خلال مواجهة دور الستة عشر من البطولة في المواجهة التي انتهت بثلاثة أهداف دون رد، وأحرز فيها فيدي الثلاثية، ليصبح اللاعب رقم 19 في العالم والذي يحصل على العلامة الكاملة في تاريخ تقييمات الصحيفة الشهيرة، وبذلك ينضم إلى قائمة مميزة من النجوم الذين نالوا هذا التقدير.



وأشاد عدد من نجوم كرة القدم بالأداء الذي قدمه لاعب الوسط الأوروغوياني، حيث وصفه ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول بأنه من أكثر اللاعبين الذين لا ينالون التقدير الكافي رغم إمكاناته الكبيرة، وأضاف: أنه أكثر لاعب مظلوم إعلامياً في العالم، يمتلك قدرات هائلة ويستحق اهتماماً أكثر.