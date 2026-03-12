ألونسو يقترب من العودة للتدريب عبر بوابة الدوري الإنجليزي

يقترب الإسباني تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد السابق، من العودة إلى العمل الفني، بعدما دخل في محادثات مع أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لتولي مهمة تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

جاءت هذه التطورات بعد فترة قصيرة من رحيله عن تدريب الريال في يناير الماضي، عقب الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني، وهي النتيجة التي أنهت تجربته مع الميرنغي.

ربطت تقارير صحفية اسم ألونسو بتولي تدريب ليفربول الإنجليزي، بعدما أعاد النادي فتح ملف التعاقد معه عقب رحيله عن ريال مدريد، خاصة أنه كان ضمن الخيارات المطروحة قبل تعيين المدرب الهولندي آرني سلوت.

كشفت التقارير أن مجموعة «فينواي» الرياضية، المالكة لنادي ليفربول، أجرت محادثات مع ألونسو وعائلته لبحث إمكانية توليه القيادة الفنية للريدز، في ظل تراجع نتائج الفريق تحت قيادة سلوت.

تحدثت تقارير إسبانية عن وجود اتفاق شفهي بين ألونسو وإدارة ليفربول يقضي بتولي تدريب الفريق لمدة ثلاثة مواسم، وتشير التكهنات إلى أن تتويج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا قد يمثل فرصة لسلوت للحفاظ على منصبه، في وقت تتطلع فيه إدارة النادي إلى استعادة أمجاد الفريق مع أحد نجومه السابقين.