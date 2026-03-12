أول رد فعل من محمد الشناوي بعد ادعاءات زواجه سرًا

بدأ محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، التحرك قانونيًا بعد تداول ادعاءات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم ارتباطه وزواجه سرًا من إحدى البلوغرز.

وأعلن محمد واصل، محامي اللاعب، اتخاذ إجراءات قانونية خلال الساعات المقبلة ضد فتاة بسبب نشر أخبار غير صحيحة، بحسب وصفه، تتعلق بحارس مرمى الأهلي وقائده، مؤكدًا ملاحقة ما وصفه بالادعاءات المفبركة التي تهدف إلى التشهير وتحقيق الشهرة.

ونشر واصل بيانًا عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أوضح فيه أنه بصفته محامي اللاعب سيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بعد تداول معلومات غير دقيقة عن الشناوي على منصات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بعد انتشار منشورات لبلوجر عبر خاصية «ستوري» في حسابها على «إنستغرام»، ادعت خلالها ارتباطها بحارس مرمى الأهلي وزواجها منه، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

ويستعد الشناوي في الوقت الحالي مع فريق الأهلي لخوض مواجهة مهمة أمام الترجي التونسي في تونس، ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.