بن رمضان.. من نجم في الترجي إلى «خائن» في المدرجات





تصاعدت حدة التوتر قبل أيام قليلة من المواجهة الأفريقية المرتقبة بين الأهلي والترجي، بعدما أقدمت جماهير النادي التونسي على رفع لافتة مثيرة للجدل تستهدف لاعب النادي المصري علي بن رمضان، في مشهد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد فتح جراح انتقاله المثير للجدل.

وظهرت اللافتة في المدرجات، وحملت صورة بن رمضان مطبوعة على ورقة نقدية من فئة 50 جنيهاً مصرياً، مرفقة بكلمة واحدة قاسية هي «خائن»، في رسالة تعكس غضب شريحة من أنصار الفريق التونسي من انتقال لاعبهم السابق إلى الغريم القاري.

ويعد بن رمضان أحد أبرز خريجي مدرسة شبان الترجي، حيث تدرج في صفوف النادي قبل أن يصبح من ركائز الفريق الأول، لكن رحيله عن الفريق لم يكن سهلاً على الجماهير، خصوصاً بعد إصراره في وقت سابق على مغادرة النادي سعياً لخوض تجربة احترافية في أوروبا.

غير أن مسار اللاعب اتخذ منعطفاً مختلفاً، إذ وجد نفسه لاحقاً بقميص الأهلي المصري، ليعود إلى تونس هذه المرة خصماً لفريقه السابق في واحدة من أكثر المواجهات حساسية في كرة القدم الأفريقية.

وتأتي هذه الواقعة في وقت تستعد فيه القارة السمراء لانطلاق مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، حيث تتجه الأنظار إلى أربع مواجهات قوية في ذهاب الدور، تجمع نخبة أندية القارة في صراع مفتوح على بطاقة التأهل.

وذلك بعد أيام من إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم رفع قيمة الجوائز المالية للبطولة، حيث سيحصل الفريق المتوج باللقب على 6 ملايين دولار، ما يزيد من حدة المنافسة بين الأندية الثمانية المتبقية في السباق.

ويخوض الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة برصيد 12 لقباً، اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على الترجي في تونس في الساعة الواحدة من فجر الأحد المقبل بتوقيت الإمارات. وتحمل هذه المواجهة تاريخاً طويلاً من الصراعات القارية بين الناديين، وكان آخر فصوله نهائي نسخة 2023-2024، حين نجح الأهلي في حسم اللقب بعد التفوق بهدف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.