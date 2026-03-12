إصابة ميندي تضع ريال مدريد في مأزق دفاعي

قال ألفارو أربيلوا، المدير الفني لفريق ريال مدريد، إن فيرلاند ميندي، لاعب الفريق، سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة في الدوري وربما عن المزيد من المباريات، بعدما تم استبداله بين شوطي مواجهة أمام مانشستر سيتي بسبب إصابة واضحة.

وخرج اللاعب الفرنسي الدولي في منتصف المباراة التي فاز بها ريال مدريد 3-0 على مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا: «لا نعلم ماهية الإصابة بعد، لكنها لا تبدو جيدة».

وغاب ميندي عن معظم الموسم الماضي منذ أن تعرض لإصابة في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه عاد للمشاركة في مباراة سيلتا فيغو التي أقيمت الجمعة الماضية.

لكن أربيلوا أقر بأنه ربما أعاد ميندي /30 عاماً/ إلى الملاعب قبل الأوان.

وقال أربيلوا لقناة «موفيستار»: «أقدر جهوده، وبعد غياب طويل كان إشراكه في مباراتين مخاطرة. لم يكن هذا مثالياً، لكنني تحملت هذا الخطر وأقدر أداءه».

ويستضيف ريال مدريد فريق إلتشي بعد غدٍ السبت في الدوري الإسباني، قبل أن يتوجه إلى مانشستر لخوض مواجهة الإياب بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.