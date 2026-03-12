حارس المكسيك يغيب عن مونديال 2026

تعرض لويس مالاجون، حارس مرمى فريق كلوب أمريكا المكسيكي لكرة القدم، لإصابة بتمزق في وتر أخيل، وسيغيب عن منافسات كأس العالم.

وأكد النادي مساء الأربعاء أن مالاجون /29 عاماً/ يحتاج إلى إجراء جراحة، ما يعني غيابه عن البطولة المقبلة عندما تستضيف المكسيك والولايات المتحدة وكندا كأس العالم، التي تنطلق في 11 يونيو/حزيران.

وأصيب مالاجون في الشوط الأول من مواجهة فريقه أمام فيلادلفيا يونيون في دور الـ16 بدوري أبطال كونكاكاف.

وكان مالاجون الحارس الأساسي للمنتخب المكسيكي في بطولة الكأس الذهبية الأخيرة، لكنه كان يتنافس مؤخراً مع راؤول رانجيل، الذي لعب أساسياً في خمس من آخر ثماني مباريات دولية.

وكتب مالاجون على حسابه في تطبيق «إنستغرام»: «مصاب وحزين، وروحي محطمة. أحاول فهم الوضع وأسأل لماذا؟ يبدو أن الحلم يتلاشى، لكنني أعلم أن الله سيمنحني الإجابة يوماً ما».