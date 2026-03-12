واقعة مثيرة في «حديقة الأمراء».. ولاعب تشيلسي يعتذر

شهدت الدقائق الأخيرة من مواجهة تشيلسي أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حادثة مثيرة للجدل بطلها الجناح البرتغالي بيدرو نيتو، بعدما دفع أحد جامعي الكرات خلال محاولة سريعة لاستئناف اللعب، في المباراة التي انتهت بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 5-2.

ووقعت الحادثة في الوقت بدل الضائع، عندما خرجت الكرة خارج الملعب، بينما كان تشيلسي متأخراً 2-4، وتوجه نيتو إلى أحد جامعي الكرات على خط التماس في ملعب بارك دي برانس لاستلام كرة جديدة بسرعة، إلا أن الأخير تأخر في تسليمها، بل بدا وكأنه يلوح برميها بعيداً.

وفي ظل رغبة اللاعب في تسريع استئناف اللعب، دفع نيتو جامع الكرات الذي سقط أرضاً متألماً، ما أدى إلى توتر الأعصاب على خط التماس، واندلاع مشادة بين لاعبي الفريقين، ورغم مراجعة الواقعة عبر تقنية الفيديو، قرر الحكام عدم اتخاذ أي إجراء انضباطي بحق اللاعب البرتغالي.

وعلق نجم الكرة الإنجليزية السابق غلين هودل، خلال تحليله للمباراة على قناة «تي إن تي سبورتس»، بقوله أن تصرف نيتو جاء بدافع الحماس والرغبة في استكمال اللعب، مشيراً إلى أن اللاعب دفع جامع الكرات بشكل خفيف بعدما رفض الأخير إعطاءه الكرة.

وزادت متاعب تشيلسي لاحقاً عندما سجل الجناح الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الخامس للفريق الباريسي في اللحظات الأخيرة، ليؤكد فوز أصحاب الأرض، وعقب نهاية اللقاء، حرص نيتو على الاعتذار لجامع الكرات، حيث توجه إليه مباشرة وتحدث معه، قبل أن يمنحه قميصه الذي ارتداه في المباراة، كما أكد في تصريحاته أنه شعر بالندم على ما حدث.

وقال اللاعب: «كنت متوتراً لأننا كنا نخسر وأردت استعادة الكرة بسرعة، ودفعته قليلاً في خضم اللحظة، ولكنني ذهبت فوراً للاعتذار، وهذا التصرف لا يعبر عني»، وأشار إلى أنه اعتذر مراراً للفتى، مؤكداً أنه سعيد بأن الموقف انتهى بشكل ودي بعد المباراة.

وأعادت الحادثة إلى الأذهان واقعة مشابهة تعود إلى عام 2013، عندما اشتبك نجم تشيلسي السابق إيدن هازارد مع جامع الكرات تشارلي مورغان خلال مواجهة أمام سوانزي سيتي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، وهي الواقعة التي انتهت بطرد اللاعب البلجيكي وإيقافه لثلاث مباريات.