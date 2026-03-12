«فيفا» يدرس البدائل بعد تهديد إيران بالانسحاب من مونديال 2026

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الخيارات المتاحة في حال انسحاب منتخب إيران من نهائيات كأس العالم 2026، بعد تصريحات لوزير الرياضة الإيراني أحمد دنيامالي أشار فيها إلى أن بلاده قد لا تتمكن من المشاركة في البطولة.

قال دنيامالي إن مشاركة إيران في كأس العالم تبدو مستحيلة بعد الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي، وأدت إلى أزمات إقليمية واسعة في المنطقة.

ويتعامل مسؤولو «فيفا» مع هذه التطورات رغم عدم إعلان الانسحاب رسمياً حتى الآن، وهو ما يضع الاتحاد الدولي أمام احتمال التعامل مع أول انسحاب من نهائيات كأس العالم في العصر الحديث.

وأعلن جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، قبل ساعات من تصريحات الوزير الإيراني، حصوله على تأكيد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن منتخب إيران مرحب به للمشاركة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

تنص المادة السادسة من لوائح كأس العالم على فرض عقوبات مالية في حال انسحاب أي منتخب من البطولة، لكنها تمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم صلاحية اختيار منتخب بديل لملء المقعد الشاغر.

وقال جيمس كيتشنج المدير السابق لشؤون تنظيم كرة القدم في «فيفا» إن لوائح البطولة تمنح الاتحاد الدولي صلاحية كاملة في حال انسحاب أي منتخب، بما في ذلك اختيار بديل من أي اتحاد قاري أو حتى عدم استبدال الفريق المنسحب.

وأشار كيتشنج إلى أن اللوائح تنص أيضاً على إمكانية فرض عقوبات تأديبية على أي اتحاد ينسحب فريقه، لكنه استبعد تطبيق هذه العقوبات إذا كان الانسحاب مرتبطاً بالظروف الحالية والصراع الدائر في المنطقة.

تأهل منتخب إيران إلى كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي بعد تصدره المجموعة الأولى في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية العام الماضي.

وتثير مسألة اختيار بديل لإيران تعقيدات عديدة، رغم أن استبدالها بمنتخب من القارة الآسيوية قد يبدو خياراً منطقياً نظراً لكثافة المنافسة في القارة.

ويستعد منتخب العراق لخوض الملحق العالمي في المكسيك هذا الشهر سعياً لحجز بطاقة التأهل إلى النهائيات، بينما طرح اسم منتخب الإمارات ضمن المنتخبات المحتملة في حال فتح باب الاستبدال، وفق ما أشارت تقارير صحفية عالمية من بينها شبكة «إي إس بي إن» الأمريكية.

ويواجه المنتخب العراقي صعوبات في السفر إلى المكسيك بسبب تجميد حركة الطيران في الشرق الأوسط نتيجة الصراع في المنطقة.

واقترح مدرب العراق جراهام أرنولد تأجيل مباراة الملحق أمام بوليفيا أو سورينام إلى موعد قريب من انطلاق كأس العالم، معتبراً أن ذلك سيمنح «فيفا» وقتاً إضافياً لتحديد موقف إيران.

وأوضح أرنولد أن إقامة المباراة قبل أسبوع من انطلاق البطولة قد تمنح العراق فرصة إضافية في حال انسحاب إيران، كما تتيح للمنتخبات الأخرى الاستعداد للمباراة الفاصلة.

ولم يصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم أي تعليق رسمي حتى الآن على تصريحات الوزير الإيراني، بينما قال مصدر في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لوكالة «رويترز» إن الاتحاد القاري يتابع التطورات عن كثب ويبقى على اتصال مع «فيفا».

تظل مسألة مقاعد كأس العالم ذات أهمية كبيرة للاتحادات القارية، وهو ما قد يدفع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى المطالبة بأن يكون المنتخب البديل من قارة آسيا.

ويتوقع مسؤولون أن يؤجل «فيفا» أي قرار نهائي إلى ما بعد انتهاء مباريات الملحق القاري في نهاية مارس الجاري، قبل حسم الموقف بشكل رسمي.