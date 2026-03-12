ملعب عربي يحصد جائزة الأفضل في العالم

حصد ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية الرباط جائزة أفضل ملعب في العالم لعام 2025، وفق النتائج الرسمية التي أعلنها موقع «ستاديوم دي بي» البولندي المتخصص في تقييم وتصنيف المنشآت الرياضية حول العالم.

وحقق الملعب المركز الأول في التصنيف بعد حصوله على 14.481 نقطة، متفوقاً على عدد من الملاعب الجديدة أو التي خضعت لأعمال تطوير خلال العام الماضي، حيث شمل التقييم 28 ملعباً شارك فيها آلاف المصوتين في المسابقة العالمية.

جاء الملعب الكبير لمدينة طنجة في المركز الثاني عالمياً برصيد 10.453 نقطة بعد أعمال التحديث التي خضع لها، بينما حل ملعب Claro Arena في العاصمة التشيلية سانتياغو ثالثاً برصيد 10.318 نقطة.

يتميز ملعب الأمير مولاي عبد الله بتصميم هندسي حديث، وبطاقة استيعابية تبلغ نحو 69.500 متفرج، مع اعتماد فكرة تقريب المدرجات من أرضية الملعب، بما يتيح للجماهير متابعة اللعب من مسافة قريبة.

ويعتمد الملعب أيضاً على واجهات إضاءة خارجية متطورة، إلى جانب أنظمة بث حديثة تتوافق مع المعايير المعتمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وتعزز هذه المواصفات جاهزية الملعب لاستضافة مباريات كبرى وأدوار متقدمة في البطولات الدولية، في ظل الاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم 2030.

ويستقبل فريق الجيش الملكي مبارياته على ملعب الأمير مولاي عبد الله في منافسات الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا، حيث يعد الملعب المعقل التاريخي للنادي.