غوارديولا يكشف سر سقوط السيتي أمام ريال مدريد في البرنابيو

كشف الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أسباب الخسارة الثقيلة التي تعرض لها فريقه أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، مؤكداً أن النتيجة جاءت قاسية مقارنة بمجريات اللقاء.

تحدث غوارديولا عقب المباراة بنبرة هادئة، موضحاً أن أداء فريقه لم يكن سيئاً بالشكل الذي تعكسه النتيجة النهائية على ملعب سانتياغو برنابيو، مشيراً إلى أن ريال مدريد نجح في استغلال فرصه القليلة بفاعلية كبيرة.

وأوضح مدرب مانشستر سيتي أن الفريق الإسباني صنع الفارق بفضل التحولات الهجومية السريعة، مؤكداً أن لاعبي ريال مدريد أظهروا قدرة عالية على استغلال المساحات، وهو ما ساهم في تسجيل الأهداف الثلاثة.

أشار غوارديولا إلى أن مانشستر سيتي سيطر على فترات عديدة من اللقاء، لكنه افتقد الدقة في اللمسة الأخيرة داخل منطقة الجزاء، وهو ما منع الفريق من تحويل الفرص التي سنحت له إلى أهداف.

وأضاف المدرب الإسباني أن فريقه وصل إلى مناطق الخطورة أكثر من مرة بوجود عدة لاعبين داخل منطقة الجزاء، إلا أن اللمسة الأخيرة التي كان من الممكن أن تصنع الفارق لم تكن حاضرة.

أكد غوارديولا أن ريال مدريد سجل من ثلاث فرص واضحة خلال المباراة، مشيراً إلى أن الفاعلية الهجومية للفريق المنافس كانت العامل الأبرز في تحديد النتيجة.

وأشاد مدرب مانشستر سيتي بالمستوى الذي قدمه فالفيردي، معتبراً أن لاعب ريال مدريد قدم أداءً مميزاً وكان له دور بارز خلال اللقاء.

وصف غوارديولا فالفيردي بأنه لاعب قادر على أداء أكثر من دور داخل الملعب بكفاءة عالية، مؤكداً أن تألقه عكس قوة ريال مدريد في مثل هذه المواجهات.

تمسك مدرب مانشستر سيتي بالأمل في تعويض النتيجة خلال مباراة الإياب، موضحاً أن مواجهات دوري أبطال أوروبا تحسم على مدار مباراتي الذهاب والإياب.

وأشار إلى أن الفريق سيخوض مباراة العودة على ملعب الاتحاد بدعم جماهيره، مؤكداً أن المهمة ستكون صعبة للغاية لكنها ليست مستحيلة.

واختتم غوارديولا تصريحاته بالتأكيد على أن مانشستر سيتي سيحاول تصحيح الأخطاء التي ظهرت في مباراة البرنابيو، من أجل العودة في النتيجة ومحاولة حسم بطاقة التأهل.