شباب الأهلي يقسو على كلباء بخماسية ويعتلي صدارة الدوري

اعتلى شباب الأهلي قمة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، عقب فوزه على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد راشد ضمن منافسات الجولة الـ19.

ويدين «الفرسان» بانتصارهم إلى محمد جمعة المنصوري، وكون سانتوس، ويوري سيزار «هدفان»، وسردار أزمون، بتسجيل الخماسية في الدقائق 36 و46 و55 و58 و77، ليمنحوا فريقهم ثلاث نقاط ثمينة في سباق القمة، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة العين والوصل في ختام الجولة.



بينما سجل هدف كلباء، ريني العزنس في الدقيقة 79، مع العلم أن «النمور» أكملوا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 51، بعد طرد سيكو جاساما، ليتوقف رصيدهم عند 20 نقطة، ولا يزال كلباء قريباً من منطقة خطر الهبوط بعد فوز البطائح على ضيفه عجمان بهدف دون مقابل أمس، ضمن الجولة نفسها.

وبدأت المواجهة بإيقاع هادئ من الفريقين، مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض الذين حاولوا فرض سيطرتهم الهجومية، في وقت اعتمد فيه كلباء على تنظيم دفاعي محكم والتراجع إلى نصف ملعبه.



وجاءت أولى فرص المباراة في الدقيقة 15 عندما وصلت كرة عرضية أرضية إلى ماتيوس ليما، الذي سددها مباشرة، لكن حارس كلباء حمد المنصوري كان في الموعد وأنقذ الموقف.

وتواصل ضغط شباب الأهلي، ونجح الفريق بالفعل في هز الشباك بعد دقيقة واحدة عبر يوري سيزار، إلا أن الحكم سهيل عبدالله ألغى الهدف بداعي التسلل.

وبعد دقائق قليلة، عاد المنصوري ليهدد مرمى كلباء برأسية قوية تصدى لها الحارس ببراعة في الدقيقة 34، قبل أن يتحول إلى بطل اللقطة التالية بطريقة غير متوقعة.



ففي الدقيقة 36، حاول حارس كلباء مراوغة محمد جمعة المنصوري داخل منطقة الجزاء، ليخطف مهاجم شباب الأهلي الكرة بذكاء ويسددها في الشباك، مانحاً فريقه هدف التقدم.

وبعد الهدف، لم يظهر كلباء ردة فعل قوية للعودة إلى المباراة، الأمر الذي منح شباب الأهلي أفضلية واضحة مكنته من الحفاظ على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول بهدف دون مقابل.

ولم ينتظر شباب الأهلي طويلاً مع بداية الشوط الثاني ليؤكد تفوقه، إذ نجح في مضاعفة تقدمه سريعاً بهدف ثانٍ في الدقيقة 46، حين أظهر كوان سانتوس مهارة لافتة في مراوغة المدافع، قبل أن يطلق تسديدة أرضية متقنة سكنت الزاوية البعيدة عن متناول يد حارس اتحاد كلباء.



وشهدت الدقيقة 51 منعطفاً جديداً في اللقاء، بعدما تدخلت تقنية الفيديو، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه لاعب كلباء سيكو جاساما، إثر تدخل قوي باليد على وجه لاعب شباب الأهلي غويلهرم بالا.

واستغل «الفرسان» النقص العددي في صفوف منافسهم، وفرضوا ضغطاً متواصلاً وحصاراً هجومياً داخل نصف ملعب كلباء، ليتوج يوري سيزار هذا التفوق بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 55، بعدما تابع كرة تهيأت له داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في الشباك.



ولم يتوقف المد الهجومي لشباب الأهلي عند هذا الحد، إذ عاد يوري سيزار ليضرب مجدداً بعد ثلاث دقائق فقط، مسجلاً الهدف الرابع في الدقيقة 58، مستفيداً من تمريرة عرضية متقنة سحرية من زميله كارتابيا، ليؤكد التفوق الكاسح لفريقه.

وواصل شباب الأهلي التسجيل، وأضاف الهدف الخامس بكرة رأسية قوية من سردار أزمون في الدقيقة 77، وهو الهدف الأول للاعب منذ عودته للمشاركة بعد فترة غياب طويل للإصابة، وقلص كلباء الفارق بتسجيل هدف مهاري رائع، بتسديدة على الطاير من ريني العزنس في الدقيقة 79.



واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، لعرقلة لاعبه يحيى الغساني من قبل وليد المحرزي لاعب كلباء، وتدخلت تقنية الفيديو في الدقيقة 86، لإلغاء الركلة، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية، ويبقى ترقب جماهير «الفرسان» على أمل تعثر العين أمام الوصل، وبقاء فريقهم على قمة الترتيب.