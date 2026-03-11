النصر ينهي صيام 7 جولات بالفوز على الشارقة

استرد «العميد» نغمة الانتصارات في بطولة دوري أدنوك للمحترفين بعد غياب 7 جولات، بفوزه المستحق الذي حققه مساء اليوم على مضيفه الشارقة 2-1 في لقاء الفريقين ضمن الجولة 19 من المنافسة، في مباراة متوسطة الأداء.



واستحق النصر حصد النقاط الثلاث بعد أن تفوق على مضيفه وأحرز هدفين عن طريق الصربي لوكا، من ركلة جزاء في الدقيقة 30، وعبدالله توري في الدقيقة 67، وسجل للشارقة عثمان كامارا في الدقيقة 81، بالنتيجة رفع العميد رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس، فيما بقي الشارقة برصيد 20 نقطة في المركز الثامن بجدول الترتيب.



شهد الشوط الأول تفوق النصر منذ صافرة البداية، حيث سيطر على مجريات اللعب وفرض ضغطاً على مرمى الشارقة الذي تراجع للدفاع وأخفق في بناء هجمات خطرة على مرمى ضيفه، وفي المقابل لاحت بعض الفرص لـ«العميد»، أبرزها تسديدة عبدالله توري التي اصطدمت بالعارضة، قبل أن يحرز الصربي لوكا هدف تقدم النصر في الدقيقة 30 من ركلة جزاء ارتكبها عادل الحوسني الذي تحمل مسؤولية أخطاء الدفاع في إبعاد الكرة.



وعاد الشارقة بمستوى أفضل في الشوط الثاني وحاول تعديل النتيجة عبر عدة هجمات، لكنه تلقى صدمة الهدف الثاني الذي أحرزه المتألق عبدالله توري في الدقيقة 67، لتشتعل المواجهة بين الطرفين بعد أن استشعر صاحب الأرض الخطر، وتمكن من تقليص الفارق بهدف عثمان كامارا في الدقيقة 81 والذي انتهت عليه تفاصيل المواجهة.