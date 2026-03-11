كرة القدم الأفريقية.. أزمات مالية تهدد الدوريات المحلية بالانهيار



بينما تتركز الأضواء العالمية على نجوم القارة السمراء في الملاعب الأوروبية، تواجه المسابقات المحلية في أفريقيا أزمة مالية خانقة تضع مستقبل اللعبة على المحك، إذ تعجز دوريات في دول بشرق ووسط أفريقيا عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الاحتراف، في وقت تُضخ فيه الملايين في دوريات شمال القارة.



وتشير البيانات المالية المتاحة لعامي 2025 و2026 إلى تدني حاد في الأجور، حيث يتراوح متوسط رواتب اللاعبين في جنوب السودان، والصومال، وتشاد ما بين 50 و150 دولاراً شهرياً، مع غياب شبه تام لانتظام الصرف، ما يضطر اللاعبين لممارسة مهن أخرى لتأمين قوت يومهم. وبشرق القارة، في أوغندا ومالاوي ورواندا، يبلغ متوسط راتب المحترف في الأندية الكبرى ما بين 300 و800 دولار، بينما ينخفض في أندية الوسط إلى ما دون 200 دولار.



الوضع الاقتصادي



يعزو الخبراء هذا الفقر الكروي إلى ارتباطه المباشر بالوضع الاقتصادي العام للدول، فمعظم الأندية لا تزال تعتمد على ملكية الأفراد أو الدعم الحكومي، ما يعيق تحويلها إلى شركات استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية، وقد أشار لهذا موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الذي أوضح في تصريحات سابقة أن استمرار اعتماد الأندية الأفريقية على جيوب الأفراد أو الهبات الحكومية هو العائق الأكبر أمام التحول لكيانات تجارية، ويجب الخروج من دائرة الارتهان للدعم المباشر وتحويل الأندية إلى شركات استثمارية قادرة على توليد الثروة ذاتياً، لأن الاحتراف الذي يعيش على الإعانات هو احتراف هش ولن يصمد أمام تقلبات السوق.





مجانية البث التلفزيوني



يبرز انهيار عوائد البث التلفزيوني كعقبة رئيسية؛ فبينما يمثل البث 60% من دخل الدوريات الكبرى، تُبث مباريات الدوريات الفقيرة مجاناً أو بعقود رمزية نتيجة ضعف القوة الشرائية للمشاهد المحلي، ويؤكد أغسطينو مدوت، رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم، أن نقص التمويل الحكومي يمثل التهديد الأكبر للاستمرارية، مشيراً إلى أن غياب الملاعب المعتمدة يجبر الأندية على اللعب في دول مجاورة، ما يستنزف الميزانيات الضعيفة ويحرمها من ريع المباريات.



عشوائية التسويق وهجرة المواهب



تفتقر الأندية لإدارات تسويق احترافية، ما أدى إلى غياب المتاجر الرسمية وعقود الرعاية طويلة الأمد. هذا الواقع المتردي دفع المواهب المحلية للهجرة المبكرة (سن 17-18 سنة) نحو دوريات الدرجات الدنيا في أوروبا وآسيا، ما أفقد المسابقات المحلية قيمتها الفنية وجاذبيتها للممولين، وهو ما يؤكده رئيس اتحاد جنوب السودان لكرة القدم بقوله إن غياب الهياكل التسويقية جعل أنديتنا عاجزة عن تحويل الشغف الجماهيري إلى عقود رعاية مستدامة، موضحاً أن هذا الفراغ جعل المواهب الشابة تهاجر في سن صغيرة بحثاً عن الاستقرار المادي، ما يُفرغ المسابقات من قيمتها الفنية ويبعد المستثمرين.



تحديات البنية التحتية



يجبر غياب الملاعب المعتمدة الأندية على خوض المباريات التي تقام على أرضها في دول مجاورة، وهذا الوضع لا يحرم الأندية من ريع التذاكر فحسب، بل يضيف أعباء سفر وإقامة تستنزف ميزانياتها المحدودة أصلاً، وهو ما يعضده تصريح لباتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «CAF»، أكد فيه أنه لا يمكن بناء كرة القدم في أفريقيا بينما تُحرم الأندية من اللعب على أرضها، فغياب الملاعب المعتمدة ليس عائقاً فنياً فحسب، بل هو استنزاف لميزانيات محدودة تضيع في نفقات السفر والإقامة بالخارج، بدلاً من استثمار ريع التذاكر محلياً.



الحل في التشريعات المرنة



إن إنقاذ كرة القدم في الدوريات الفقيرة يتطلب إرادة وتشريعات مرنة تحول اللعبة من عبء مالي إلى محرك اقتصادي، وتحويل الأندية إلى شركات مساهمة لجذب رؤوس الأموال وضمان حماية حقوق اللاعبين، وتقنين انتقالات المواهب في سن 17 عاماً لضمان حقوق الأندية المحلية بالحصول على نسبة إعادة البيع، كما ينبغي، واعتماد البث الرقمي لاستهداف الجاليات المغتربة عبر منصات رقمية لتوفير سيولة بالعملة الصعبة، مع الاهتمام ببناء ملاعب اقتصادية تنهي أزمة اللعب خارج الديار.