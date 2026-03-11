راشد بن حميد: الاستثمار الكبير في الأندية لم يصنع فارقاً حاسماً قارياً حتى الآن



أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان نائب رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، أن الفوارق الاستثمارية الكبيرة بين أنديتنا وبعض الأندية الخليجية لم تنعكس حتى الآن بشكل حاسم على النتائج القارية، مؤكداً أن الإدارة الجيدة والتشكيلة المتوازنة قد تكونان أكثر تأثيراً من حجم الإنفاق وحده.



وقال في تصريحات خلال الجلسة الختامية لمجلس راشد بن حميد الرمضاني لعام 2026: «نظرياً نعم، قد يبدو أن هناك فجوة مع حجم الاستثمارات الكبيرة التي شهدناها في بعض الأندية، لكن فعلياً لا أرى فرقاً كبيراً حتى الآن. كنت أتوقع أن نرى فارقاً واضحاً خلال السنتين الماضيتين، خصوصاً مع المبالغ الكبيرة التي أنفقتها بعض الأندية للتعاقد مع لاعبين على مستوى عالٍ جداً».



وأضاف: «نتحدث عن ميزانيات تضاعفت مرتين أو ثلاث مرات، وأحياناً يتم جلب لاعب أو لاعبين فقط بهذه المبالغ، لكن المستوى العام لم يتغير بالشكل الكبير الذي كان متوقعاً».



وتابع النعيمي: «لدينا مثال واضح عندما نافس نادي العين على لقب دوري أبطال آسيا ونجح في تحقيقه، في وقت كانت فيه أندية منافسة تنفق مبالغ أكبر بكثير، لكن العين وُفق بتشكيلة جيدة وإدارة متميزة، وتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة».