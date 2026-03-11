طفل أفريقي يبهر العالم بمجسم إستاد من قارورات المياه



تحول طفل أفريقي إلى حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن انتشرت على نطاق واسع صورة لمجسم إستاد لكرة القدم صنعه بيديه باستخدام قارورات المياه وبعض الأدوات البسيطة، في عمل أظهر موهبته اللافتة.



ويدعى الطفل، جوركيم سيمبا «13 عاماً» من جمهورية الكونغو، ومعروف بعشقه لكرة القدم، ما جعله يركز على تصميم مجسم إستاد بشكل هندسي مميز جذب انتباه كل من شاهده على الصورة، واحتوى على تفاصيل دقيقة لكافة مرافقه.



وقال سيمبا إن حبه للهندسة وكرة القدم كان الدافع الأساسي وراء فكرة صنع المجسم، مؤكداً أنه استلهم الفكرة من شغفه بمتابعة الملاعب في مختلف أنحاء العالم، وقال الطفل الكونغولي، إنه يتمنى أن يصبح مهندساً في المستقبل، وأن يعمل على تشييد العديد من الإستادات في بلاده وفي مختلف دول العالم، معبراً عن أمله في أن يكون ما قام به خطوة أولى في طريق تحقيق حلمه.



ولاقت قصة الطفل تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثير من المتابعين بموهبته وقدرته على الابتكار، ودعوا إلى الاهتمام به وتوفير الرعاية الكافية له، إلى جانب دعمه في مسيرته التعليمية حتى يتمكن من تطوير موهبته وتحقيق طموحه في المستقبل.