نايف أكرد يخضع لجراحة ويغيب عن وديتي المغرب

سيخضع المدافع الدولي المغربي نايف أكرد لتدخل جراحي الخميس لمعالجة التهاب العانة الذي يعاني منه منذ فترة، بحسب ما أعلن فريقه مرسيليا الفرنسي، الأربعاء.

وكتب النادي المتوسطي في حسابه الرسمي: «خلال الأسابيع الماضية، كان المدافع يلعب متحملاً ألماً وانزعاجاً تفاقما إلى درجة لم تعد تسمح له بالاستمرار في اللعب في هذه الظروف».

وأضاف: «رغم العلاجات الاحترازية التي اعتمدها الطاقم الطبي للنادي، فإن تطور الحالة قاد إلى اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية باتت حتمية».

ولم يعلن النادي عن مدة غياب اللاعب، إلا أن منتخب المغرب سيفتقده في مباراتيه الوديتين المقبلتين أمام الإكوادور والباراغواي هذا الشهر، استعداداً لمونديال 2026.

وخاض اللاعب البالغ 29 عاماً 16 مباراة مع مرسيليا هذا الموسم في الدوري الفرنسي، إضافة إلى خمس مباريات في دوري أبطال أوروبا.

ويحتل مرسيليا المركز الثالث في الدوري الفرنسي، بفارق 11 نقطة عن باريس سان جيرمان المتصدر وحامل اللقب.