الليغا تدرس الانتقال إلى نظام التسلل الآلي الكامل



يستعد الدوري الإسباني لاتخاذ خطوة جديدة في عالم التكنولوجيا التحكيمية، عبر دراسة تطبيق نظام متطور لاكتشاف حالات التسلل بشكل آلي بالكامل، في محاولة للحد من الجدل التحكيمي الذي يرافق القرارات الحساسة داخل الملعب.



وكشف رئيس رابطة الليغا، خافيير تيباس، عن هذا المقترح خلال عرض أول اتفاقية عمل جماعية للحكام المحترفين في مدريد، موضحاً أن الخطة تهدف إلى استبدال النظام شبه الآلي الحالي، بنظام أكثر دقة يعتمد على شريحة إلكترونية مدمجة داخل الكرة.



وتعتمد التقنية الجديدة على مستشعر صغير مزروع داخل الكرة، يقوم بتسجيل اللحظة الدقيقة التي يلمس فيها اللاعب الكرة، وترسل هذه البيانات فوراً إلى النظام المركزي في الوقت الفعلي.

وبخلاف النظام المستخدم حالياً، الذي يتطلب من حكم الفيديو المساعد تحديد الإطار الزمني الدقيق للتمريرة يدوياً، فإن النظام الجديد يكتشف لحظة التلامس تلقائياً، وبعدها تتم مزامنة هذه البيانات مع كاميرات الملعب وأنظمة تتبع تحركات اللاعبين.



وبهذه الطريقة يمكن إنشاء إعادة بناء رقمية فورية للعبة، توضح ما إذا كان المهاجم في موقف تسلل لحظة تمرير الكرة أم لا.



ولضمان دقة هذه التقنية، يجب أن تحتوي الملاعب أيضاً على شبكة من الكاميرات عالية السرعة القادرة على تسجيل مواقع جميع اللاعبين في الملعب لحظة بلحظة.



والفرق بين النظام الجديد وبين النظام شبه الآلي، أن النظام المستخدم حالياً يعرف باسم «تقنية التسلل شبه الآلية»، وتعتمد على الكاميرات وأجهزة الاستشعار لتحديد مواقع اللاعبين، إلا أن تحديد لحظة تمرير الكرة ما زال يتطلب تدخلاً بشرياً من حكم الفيديو.



وهذا الفارق البسيط قد يثير جدلاً في الحالات المتقاربة، بينما يهدف النظام الجديد إلى إلغاء هذه الخطوة البشرية بالكامل من خلال مستشعر الكرة، ما يجعل عملية اكتشاف التسلل آلية بالكامل.



وفكرة استخدام كرة مزودة بمستشعر ليست جديدة، إذ تم تطبيقها بالفعل في كأس العالم 2022 في قطر، وكذلك في بطولات أخرى نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



وفي تلك البطولات، تمكن النظام من تسجيل مئات نقاط البيانات في الثانية الواحدة حول حركة الكرة، مع مزامنتها بدقة مع مواقع اللاعبين داخل الملعب.



وفي حال اعتماد التقنية رسمياً، قد يصبح الدوري الإسباني من أول الدوريات الأوروبية الكبرى التي تطبق نظام التسلل الآلي بالكامل.



ولكن الطريق لا يزال يتطلب بعض الخطوات التقنية، أبرزها اعتماد الكرة الجديدة رسمياً، وتحديث البنية التحتية للملاعب لتتوافق مع متطلبات النظام، قبل أن يظهر بشكل رسمي في منافسات الدوري.