إنفانتينو للمنتخبات الجديدة في كأس العالم: تمثيل بلدكم لحظة فخر هائل

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عبر منشور على حسابه الرسمي في «إنستغرام» اليوم الأربعاء، إن بطولة كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، ستشهد مشاركة دول جديدة على المسرح العالمي لكرة القدم.

وأشار إنفانتينو إلى أن الرأس الأخضر، وكوراساو، والأردن، وأوزبكستان سيخوضون منافسات البطولة للمرة الأولى في تاريخهم، مؤكداً أن عدد الدول التي تشارك لأول مرة قد يزيد بعد انتهاء مباريات التصفيات المقررة هذا الشهر.

وقال إنفانتينو في منشوره: «تهانينا لجميع الفرق الأربعة. تمثيل بلدكم في كأس العالم هو لحظة فخر هائل، وأتمنى لكم ولجماهيركم تجربة لا تُنسى أثناء مشاركتكم في هذه البطولة التاريخية».

وتعد هذه النسخة من كأس العالم الأكثر شمولاً في تاريخ البطولة، حيث ستشارك 48 منتخباً للمرة الأولى، في خطوة وصفها رئيس «فيفا» بأنها تعكس التوسع العالمي لكرة القدم وإتاحة الفرصة لدول جديدة لتقديم نفسها على الساحة الدولية.