رسالة مفاجئة من ترامب: منتخب إيران مرحب به في المونديال

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها الصيف المقبل بمشاركة تاريخية تبلغ 48 منتخباً لأول مرة، رغم أن ترامب كان قد أدلى بتصريح مختلف الأسبوع الماضي قال فيه بوضوح: «لا يهمني ما إذا كانت إيران ستشارك في كأس العالم أم لا».

ورغم هذا الترحيب، ألقت التوترات السياسية الأخيرة بظلالها على مشاركة المنتخب الإيراني، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية حضور المنتخب الإيراني إلى الأراضي الأمريكية لخوض البطولة.

وكشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مسألة مشاركة إيران طُرحت خلال مناقشاته مع الرئيس الأمريكي، موضحاً أن ترامب أكد خلال الحديث أن المنتخب الإيراني مرحب به في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة.

وقال إنفانتينو: «خلال المناقشات شدد الرئيس ترامب مجدداً على أن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة في كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة، لأن كرة القدم يمكن أن تلعب دوراً مهماً في التقريب بين الشعوب، ونحن بحاجة إلى أحداث مثل كأس العالم الآن أكثر من أي وقت مضى لتوحيد الناس. وأشكر رئيس الولايات المتحدة على دعمه الذي يثبت مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم».

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الإيراني مشواره في البطولة يوم 15 يونيو 2026 بمواجهة منتخب نيوزيلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة في مدينة لوس أنجلوس، ثم يلتقي منتخب بلجيكا في 21 يونيو على الملعب نفسه، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب يوم 26 يونيو في مدينة سياتل.