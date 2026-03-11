إيقاف الدوري المغربي مؤقتاً





أعلنت رابطة دوري المحترفين المغربي لكرة القدم إيقاف منافسات الدوري المغربي بشكل مؤقت، وذلك لإتاحة الفرصة للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية للاستعداد لمباريات دور الثمانية.

وأوضحت الرابطة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» أن القرار يأتي من أجل منح الأندية المشاركة قارياً الوقت الكافي لخوض مباراتي الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي في أفضل الظروف.

ويستعد الجيش الملكي لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز المصري ضمن منافسات دور الثمانية في دوري أبطال أفريقيا، بينما سيواجه نهضة بركان فريق الهلال السوداني في الدور ذاته من البطولة.

ويخوض الوداد الرياضي مواجهة مغربية خالصة في الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يلتقي مع أولمبيك آسفي.

وأضافت الرابطة أن قرار إيقاف المنافسات يأتي أيضاً بالتزامن مع فترة عيد الفطر المبارك، إلى جانب مشاركة الأندية المغربية في الاستحقاقات القارية.