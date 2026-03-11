تيفو مؤثر من جماهير غلطة سراي يُبكي أوسيمين في ليلة الأبطال (فيديو)

في مشهد مؤثر سبق قمة دوري أبطال أوروبا، حظي النجم النيجيري فيكتور أوسيمين بتكريم خاص من جماهير غلطة سراي قبل مواجهة ليفربول في ذهاب ثمن النهائي.

وقبل انطلاق المباراة على ملعب «علي سامي ين» في إسطنبول، رفعت جماهير الفريق التركي «تيفو» عملاقاً جسّد أوسيمين برفقة عائلته، مرفقاً بعبارة مؤثرة: «نحن عائلة.. والعائلة هي كل شيء»، في رسالة دعم للنجم النيجيري الذي أصبح أحد أبرز نجوم الفريق في الفترة الأخيرة.

وترك المشهد أثراً بالغاً في نفس اللاعب، إذ ظهر أوسيمين متأثراً إلى حد كبير خلال عزف نشيد دوري الأبطال، ولم يتمالك دموعه وهو يتأمل الرسالة المرفوعة في المدرجات.

وبعد لحظات التأثر، توجه المهاجم النيجيري بتحية خاصة لجماهير النادي التركي تقديراً لهذه اللفتة الإنسانية، قبل انطلاق المباراة التي انتهت بفوز غلطة سراي على ليفربول بهدف دون رد.

وخلال تصريحات لاحقة، استعاد أوسيمين ذكريات طفولته المؤلمة، قائلاً إنه فقد والدته في سن مبكرة، وكان يتمنى لو كانت حاضرة لترى ما وصل إليه اليوم، في كلمات زادت من تعاطف الجماهير معه.

ويعيش أوسيمين حالة ارتباط استثنائية مع جماهير غلطة سراي، بعدما تحول سريعاً إلى أحد أبرز نجوم الفريق بفضل أرقامه اللافتة، إذ خاض 67 مباراة بقميص النادي، سجل خلالها 55 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة، كما أحرز 7 أهداف في دوري الأبطال هذا الموسم.

ويواصل المهاجم النيجيري كتابة فصول قصة نجاحه مع الفريق وجماهيره، إذ يعد انتقاله إلى غلطة سراي صفقة تاريخية للنادي التركي، قادماً من نابولي مقابل نحو 75 مليون يورو، في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ الدوري التركي.