لاعبة إيرانية تتراجع عن طلب اللجوء في أستراليا

تراجعت إحدى لاعبات المنتخب الإيراني لكرة القدم للسيدات عن قرار طلب اللجوء في أستراليا، بعدما كانت ضمن سبع لاعبات حصلن على الحماية هناك على خلفية الأزمة التي أحاطت بمشاركة المنتخب في كأس آسيا للسيدات.

وأعلنت السلطات الأسترالية، الأربعاء، أن اللاعبة غيرت موقفها في نهاية المطاف بعد تواصلها مع عدد من زميلاتها اللواتي غادرن أستراليا مع بقية أفراد البعثة.

ومنحت أستراليا اللجوء لسبع لاعبات من المنتخب الإيراني الذي تواجد على أراضيها للمشاركة في كأس آسيا للسيدات، وذلك بهدف حمايتهن بعدما وصفن في إيران بـ«الخائنات» بسبب رفضهن أداء النشيد الوطني خلال البطولة القارية.

ووقفت اللاعبات من دون حراك خلال مواجهة كوريا الجنوبية، في مستهل مشوارهن بالبطولة، بعد يومين من اندلاع الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ووصل الوفد الإيراني، الذي ضم 26 عضواً، إلى أستراليا قبل أيام قليلة من اندلاع الحرب، ووصف مقدم في التلفزيون الإيراني الرسمي اللاعبات بأنهن «خائنات زمن الحرب»، في تصعيد رافق ردود الفعل على موقفهن خلال المباراة الأولى.

وأدت اللاعبات جميعاً التحية وأنشدن النشيد الوطني الإيراني في المباراة الثانية أمام أستراليا، التي أُقيمت الخميس على ساحل غولد كوست.

وكررت اللاعبات المشهد ذاته في المباراة الثالثة أمام الفيليبين، حيث أدين النشيد الوطني وقدمن التحية قبل انطلاق اللقاء.

وغادر باقي أفراد بعثة المنتخب الإيراني أستراليا أمس الثلاثاء متوجهين إلى كوالالمبور في ماليزيا بعد انتهاء مشاركة الفريق في كأس آسيا للسيدات، حيث وصلت البعثة فجراً إلى مطار كوالالمبور الدولي، على أن يتم لاحقاً ترتيب عودتهم إلى إيران في ظل إغلاق المجال الجوي.

وقال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك أمام البرلمان، الأربعاء، إن إحدى اللاعبات بدلت موقفها بعد حديثها مع بعض زميلاتها اللواتي غادرن، وأضاف أن هؤلاء شجعنها على التواصل مع السفارة الإيرانية، وأشار إلى أن هذا التواصل أدى إلى كشف مكان وجود اللاعبات الحاصلات على اللجوء، ما دفع السلطات الأسترالية إلى نقلهن إلى موقع آمن.

وأشار الوزير الأسترالي إلى أن كل لاعبة حصلت في مطار سيدني على فرصة لطلب اللجوء بشكل فردي وسري، بعيداً عن بقية أعضاء الوفد.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان من بين الذين دعوا أستراليا إلى منح اللاعبات اللجوء، مشيراً إلى وجود مخاوف كبيرة على سلامتهن إذا أُجبرن على العودة إلى إيران.