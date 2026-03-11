مواجهة محتملة بين أمريكا وإيران في كأس العالم 2026

تفتح نتائج قرعة كأس العالم 2026 احتمالية مواجهة منتخب الولايات المتحدة مع نظيره الإيراني في الأدوار الإقصائية، حال حصول المنتخبين على المركز الثاني في مجموعتيهما، وهو سيناريو قد يقودهما إلى لقاء مباشر يوم 3 يوليو في مدينة دالاس.

وضمن منتخب إيران تأهله إلى كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي بعدما تصدر المجموعة الأولى في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية العام الماضي.

ووضعت قرعة البطولة منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا ومصر ونيوزيلندا.

ويستعد المنتخب الإيراني لخوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة، حيث سيخوض مباراتين في مدينة لوس أنجلوس ومباراة واحدة في سياتل.

وكشف جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أنه التقى بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد له ترحيبه بمشاركة منتخب إيران في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح إنفانتينو في منشور عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي أن النقاش مع ترامب تطرق إلى الوضع الحالي في إيران وتأهل المنتخب الإيراني إلى كأس العالم، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي شدد خلال الحديث على أن المنتخب الإيراني مرحب به للمشاركة في البطولة المقامة على الأراضي الأمريكية.

وأكد رئيس «فيفا» أن بطولة كأس العالم تمثل حدثاً يجمع الشعوب، معرباً عن شكره للرئيس الأمريكي على دعمه، وأشار إلى أن كرة القدم قادرة على جمع الناس في مختلف الظروف.

وغابت إيران عن قمة التخطيط التي عقدها الاتحاد الدولي الأسبوع الماضي في مدينة أتلانتا للمشاركين في كأس العالم، وهو ما أثار تساؤلات حول إمكانية مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة يونيو المقبل، في ظل تصاعد التوترات بين الطرفين.

وأشار الرئيس الأمريكي في تصريحات سابقة لموقع «بوليتيكو» الإخباري إلى أنه لا يعارض مشاركة إيران في نهائيات كأس العالم.

الجدير بالذكر أن منافسات كأس العالم 2026 تنطلق في الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو، في النسخة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة ثلاث دول مستضيفة هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.