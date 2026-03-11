الأهلي المصري يخصم 30 % من رواتب لاعبيه.. ويعلق 25 % من قيمة عقودهم

قرر الأهلي المصري خصم 30 % من رواتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25 % من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الأهلي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قرارات محمود الخطيب رئيس النادي على خلفية تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وجاءت على النحو التالي:

-خصم 30 % من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25 % من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.



- تقديم موعد سفر الفريق الأول إلى تونس لملاقاة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، على أن تغادر البعثة مطار القاهرة بعد غد الخميس بدلاً من الجمعة، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني للاستعداد للمباراة المرتقبة.



- بدء ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبدالحفيظ عضو المجلس، بشكل عاجل في تقييم جميع العاملين بقطاع الكرة وإداراته ومسؤوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية، وإعادة هيكلة القطاع على مستوى الفريق الأول والناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

