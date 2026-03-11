البطائح يتنفس الصعداء بفوز ثمين على عجمان وينهي 55 يوماً بلا انتصار

أنهى البطائح صيامه عن الانتصارات الذي استمر 55 يوماً، بعدما اقتنص فوزاً ثميناً على ضيفه عجمان بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما على استاد خالد بن محمد، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري أدنوك للمحترفين.



وجاء هدف المباراة الوحيد مبكراً عبر مروان فهد في الدقيقة 9، ليمنح فريقه أفضلية حافظ عليها حتى صافرة النهاية، ويعيد الابتسامة إلى جماهير البطائح بعد فترة صعبة من النتائج.

وبهذا الانتصار، رفع البطائح رصيده إلى 16 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ13، فيما تجمد رصيد عجمان عند 23 نقطة، ليبقى في المركز السابع.



وبدأت المباراة بنسق هادئ قبل أن ترتفع وتيرة الأداء تدريجياً، حتى جاءت الدقيقة 9 التي حملت أولى لحظات الإثارة، عندما نجح البطائح في فك شيفرة الشباك عبر مروان فهد، بعدما انطلق من الجهة اليمنى بمجهود فردي مميز، قبل أن يضع الكرة بذكاء من فوق حارس عجمان علي الحوسني، مستغلاً خروجه الخاطئ من مرماه، ليمنح فريقه هدف الفوز.



وبعد الهدف، أحكم دفاع البطائح إغلاق دفاعاته ونجح في التصدي لمحاولات عجمان الهجومية، مستفيداً من تسرع لاعبي الضيوف وضعف اللمسة الأخيرة، إضافة إلى الأخطاء في بناء الهجمات من وسط الملعب.



وفي المقابل، اعتمد البطائح على سلاح الهجمات المرتدة التي كادت أن تعزز تقدمه، غير أن الحكم ألغى هدفاً سجله محمد جمعة «بيليه» في الدقيقة 33 بداعي التسلل، بناءً على إشارة الحكم المساعد.



ولم تخل الدقائق الأخيرة من الشوط الأول من الجدل التحكيمي، إذ ألغى الحكم هدفاً لعجمان أحرزه وليد أزارو في الدقيقة 41 للسبب ذاته، ليبقى الحال على ما هو عليه حتى صافرة نهاية الشوط الأول، التي أعلنت تقدم البطائح بهدف دون رد.



ودخل عجمان الشوط الثاني بعزيمة واضحة للعودة في النتيجة، وكاد أن يدرك التعادل مبكراً عندما سدد لاعبه ليذييري سيلفا ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 49، إلا أن حارس البطائح عبدالرحمن مبارك تألق في التصدي لها بصعوبة، قبل أن يتدخل الدفاع وينهي الخطر.



ولم يتأخر رد البطائح، إذ بادر بالهجوم سريعاً، وأطلق عزيز غانييف تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 50، غير أن القائم الأيمن لمرمى عجمان حرمه من تعزيز التقدم، ثم تألق علي الحوسني في التصدي لتسديدة أخرى للبطائح في الدقيقة 55.



وزاد عجمان من ضغطه الهجومي في الدقائق الأخيرة من المباراة، وسجل أزارو هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل في الدقيقة 87، ولم ينجح بعدها «البرتقالي» في الاستفادة من ضغطه المتواصل على مرمى «الراقي»، ليحصد البطائح نقاط المباراة كاملة بفوز مهم وصعب، ويكسر صيامه الطويل منذ 14 يناير الماضي، عندما حقق فوزاً ثميناً على الشارقة بهدفين دون رد في الجولة العاشرة للدوري.