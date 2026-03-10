23 بطاقة حمراء في «ديربي النار».. فوضى تاريخية لكنها ليست الرقم القياسي



تحول نهائي بطولة كامبيوناتو مينيرو 2026 بين كروزيرو وأتلتيكو مينيرو، إلى واحدة من أكثر المباريات إثارة للجدل هذا الموسم، بعدما انتهى اللقاء بعاصفة من البطاقات الحمراء بلغ عددها 23 بطاقة في مشهد فوضوي نادر في ملاعب كرة القدم.



والمباراة التي انتهت بفوز كروزيرو بهدف دون رد، شهدت انفجار التوتر في الدقائق الأخيرة، حين اندلع شجار جماعي بعد احتكاك قوي بين حارس أتلتيكو، إيفرسون، ولاعب وسط كروزيرو، كريستيان، قبل أن تتدحرج الأمور سريعاً إلى اشتباكات عنيفة شارك فيها اللاعبون والبدلاء وأعضاء الأجهزة الفنية.



وخلال الفوضى، ظهر النجم البرازيلي المخضرم هالك، وهو يحاول تهدئة الأجواء في البداية، قبل أن يجد نفسه وسط الاشتباك الجماعي، وبعد المباراة، نشر اللاعب اعتذاراً عبر حسابه على «إنستغرام»، مؤكداً أن ما حدث لا يعكس القيم التي يجب أن تمثلها كرة القدم.



ورغم ضخامة الرقم، فإن طرد 23 شخصاً في مباراة واحدة لا يزال بعيداً عن الرقم القياسي العالمي، حسب ما كشف موقع «إسبن»، مشيراً إلى أنه في نهائيات كأس العالم 2006، شهدت مواجهة البرتغال وهولندا في دور الـ 16، ما عرف بـ «معركة نورمبرغ»، عندما أشهر الحكم الروسي فالنتين إيفانوف، أربع بطاقات حمراء و16 بطاقة صفراء، وهو أكبر عدد من البطاقات في مباراة واحدة بتاريخ المونديال.



وشهدت كرة القدم الأوروبية أيضاً مباريات ملتهبة عدة، ومن بينها مواجهة بوروسيا دورتموند ودينامو دريسدن عام 1993، والتي انتهت بخمس بطاقات حمراء، إضافة إلى ديربي باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا عام 2020، الذي شهد خمس حالات طرد أيضاً بعد اشتباك جماعي في اللحظات الأخيرة.



وفي الدوري الإسباني، سجل ديربي برشلونة وإسبانيول عام 2003، رقماً لافتاً بطرد ستة لاعبين، ولكن الأرقام الأكثر جنوناً جاءت من أمريكا الجنوبية، ففي نهائي كأس أبطال الدوري الأرجنتيني 2022 بين راسينغ كلوب وبوكا جونيورز، أشهر الحكم عشر بطاقات حمراء بعد شجار كبير عقب هدف قاتل.



أما في بطولة كوبا ليبرتادوريس 1971، بين بوكا جونيورز وسبورتينغ كريستال، فوصل العدد إلى 19 بطاقة حمراء، ويبقى الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعيداً عن كل ما سبق، بعدما شهدت مباراة بين أتلتيكو كلايبول وفيكتوريانو أريناس عام 2011، طرد 36 شخصاً دفعة واحدة، بعد اندلاع شجار ضخم شارك فيه اللاعبون والمدربون وحتى بعض المشجعين، ما اضطر الحكم إلى طرد جميع المتورطين وإلغاء المباراة.



وبذلك، ورغم فوضى ديربي ميناس جيرايس، فإن 23 بطاقة حمراء تبقى مجرد فصل جديد في سلسلة طويلة من أكثر المباريات اشتعالاً في تاريخ كرة القدم.