ليفربول يشكو «إكس» و«غروك»



تقدم نادي ليفربول، بشكوى رسمية إلى منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بعد نشر روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي «غروك»، سلسلة تغريدات مسيئة استهدفت النادي وجماهيره.



ووفقاً لتقرير نشره موقع «إنسيد سبورت»، للصحفي مايك كيغان، فإن بعض مستخدمي المنصة طلبوا من «غروك»، إنشاء منشورات هجومية بحق ليفربول، تضمنت إشارات مسيئة إلى كارثتي هيلزبره وهيسل، وهو ما أثار موجة غضب واسعة بين جماهير النادي.



وأشارت التقارير إلى أن الردود التي أنشأها الروبوت تضمنت عبارات مهينة للغاية بحق مشجعي ليفربول، ما دفع إدارة النادي إلى التحرك سريعاً للتواصل مع المنصة والمطالبة بحذف المحتوى، وهو ما تم بالفعل بعد تقديم الشكوى.



كما أظهرت لقطات متداولة أن بعض المستخدمين حاولوا دفع «غروك»، لإنشاء منشورات مسيئة أخرى، بينها طلب يتعلق باللاعب البرتغالي ديوغو جوتا، ما أثار انتقادات إضافية بشأن آليات الرقابة على محتوى الذكاء الاصطناعي في المنصة.



وكان ماسك، قد أطلق روبوت «غروك» عام 2023، لكنه واجه منذ ذلك الحين انتقادات عدة بسبب محتوى مثير للجدل، كما تعرضت المنصة لانتقادات من هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم» بعد شكاوى أفادت بأن الروبوت قادر على إنتاج صور غير ملائمة، وهو ما دفع شركة «إكس» إلى الإقرار بوجود ثغرات في إجراءات الحماية، والعمل على إصلاحها بشكل عاجل.

وفي سياق الضغوط التنظيمية المتزايدة، فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً بعد مداهمة مكاتب الشركة في باريس، للاشتباه في قضايا تتعلق باستخراج البيانات بشكل غير قانوني.



ورغم ذلك، أبدى إيلون ماسك موقفاً متشدداً تجاه الانتقادات، واعتبر الإجراءات الأخيرة ضد شركته هجوماً سياسياً، في وقت تستعد فيه الجهات التنظيمية لمزيد من التحقيقات بشأن آليات السلامة في تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنصة.