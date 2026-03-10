استقرار اللاعبين الأجانب واستمرار الدوري تأكيد على الثقة في الإمارات



رغم الأحداث والتوترات التي تشهدها المنطقة في الفترة الحالية، فإن المشهد في ملاعب «دورينا» يعكس صورة عنوانها الثقة والاستقرار، ويؤكد ذلك تمسك أكثر من 100 لاعب أجنبي ومقيم يمثلون أندية دورينا الـ 14، إلى جانب المدربين والأطقم الفنية، بالبقاء في الإمارات ومواصلة العمل بصورة طبيعية، بخلاف ما حدث في بعض دول المنطقة التي شهدت مغادرة المحترفين والمدربين الأجانب في الأيام الماضية، مع توقف النشاط.



ويؤكد تمسك نجوم ومدربي «دورينا» بالبقاء على أرض الإمارات دون تفكير في المغادرة ما تتمتع به الدولة من استقرار، كما يمثل رسالة واضحة ومباشرة تعبر عن الثقة في أمنها وأمانها دائماً في مختلف الظروف، وفي قدرة الدولة على حماية أرضها.



ولم تتوقف الرسائل عند حدود بقاء أجانب دوري المحترفين فقط، بل امتدت إلى إقامة المباريات المؤجلة من البطولة قبل أيام قليلة بصورة طبيعية وفي أجواء كروية مميزة، حيث احتضنت 3 ملاعب في ثلاث إمارات مختلفة تلك المباريات وسط حضور جماهيري كبير، مع مواصلة مشوار المنافسة دون توقف أو تأجيل.



وتحمل هذه المواقف مجتمعة دلالات واضحة على أن الإمارات بخير، وأن الثقة التي يبديها اللاعبون والمدربون الأجانب والمقيمون ليست مجرد كلمات، بل موقف عملي تجسد في الاستقرار والاستمرار في إقامة المباريات والفعاليات الرياضية وسط حماس وحضور الجماهير.



وفي الوقت الذي تابع فيه العالم تطورات الأحداث في المنطقة، جاءت رسالة أجانب «دورينا» واضحة من داخل الملاعب بأن الإمارات أرض أمن وأمان، والرياضة فيها مستمرة، والثقة في قيادتها وقدرتها على حماية الوطن راسخة لدى كل من يعيش على أرضها.