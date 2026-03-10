بطاقة صفراء تتسبب في إيقاف لاعبين مدى الحياة

تسببت واقعة مراهنة مرتبطة بالحصول على بطاقة صفراء خلال إحدى مباريات الدوري الأمريكي في فرض عقوبة الإيقاف مدى الحياة على لاعب الوسط ديريك جونز والجناح ياي يبواه، بعد ثبوت مخالفتهما لسياسة المراهنات المعتمدة في المسابقة.

وفرض الاتحاد الأمريكي لكرة القدم العقوبة على اللاعبين عقب تحقيقات استمرت عدة أشهر، بعدما تلقى بلاغات تتعلق بوجود مراهنات مشبوهة مرتبطة بمباريات في الدوري خلال موسمي 2024 و2025.

وكشف التحقيق أن إحدى الوقائع تضمنت مراهنة اللاعبين على حصول جونز على بطاقة صفراء خلال المباراة التي فاز فيها فريق كولومبوس كرو على نيويورك رد بولز بنتيجة 3-2 يوم 19 أكتوبر 2024، وهو ما حدث بالفعل خلال اللقاء.

وأوضح الاتحاد الأمريكي أن المخالفات شملت مراهنات واسعة النطاق على مباريات بالدوري، بينها مواجهات شارك فيها اللاعبان مع فريقيهما خلال تلك الفترة.

وشارك جونز (29 عاماً) في 23 مباراة مع فريق كولومبوس كرو خلال موسمي 2024 و2025، بينما لعب يبواه (28 عاماً) مع الفريق ذاته قبل انتقاله إلى لوس أنجلوس إف سي في يناير 2025 بعد ثلاثة مواسم قضاها مع كولومبوس.

وامتدت المخالفات إلى الفترة التي لعب فيها جونز مع كولومبوس، وكذلك فترة مشاركة يبواه مع الفريق في 2024 ثم مع لوس أنجلوس إف سي في عام 2025.

وأشار المحققون إلى أن اللاعبين ربما شاركا معلومات داخلية مع مراهنين آخرين بشأن نية جونز الحصول على بطاقة خلال المباراة، رغم عدم وجود دليل يثبت تأثير هذه الأنشطة على نتائج المباريات.

وأوقف الاتحاد الأمريكي اللاعبين مؤقتاً في أكتوبر 2025 لحين اكتمال التحقيقات، قبل إصدار القرار النهائي بفرض عقوبة الحظر مدى الحياة.

وانضم يبواه، الذي سبق له تمثيل منتخب غانا دولياً، إلى نادي تشينغداو هاينيو المنافس في الدوري الصيني الممتاز بعد إنهاء عقده بالتراضي مع لوس أنجلوس إف سي في يناير الماضي.

وترك جونز، المولود في غانا والذي سبق أن شارك مع منتخبي الولايات المتحدة تحت 20 و23 عاماً، نادي كولومبوس كرو في نوفمبر الماضي، ولا ينتمي حالياً إلى أي ناد.

وأكد دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي في بيان رسمي أن الاتحاد سيواصل تطبيق سياسته الخاصة بالمراهنات وتعزيز برامج التوعية، كما دعا إلى إلغاء المراهنات على البطاقات الصفراء في جميع الولايات بهدف حماية نزاهة المنافسات لمصلحة الأندية واللاعبين والجماهير.