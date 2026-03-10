رغم إصابته الدامية بعد «ديربي النار».. ليانكو يظهر في تدريبات أتلتيكو مينيرو (صور)

لم تمنع آثار الاشتباكات العنيفة التي شهدها نهائي «كامبيوناتو مينيرو 2026» المدافع البرازيلي ليانكو من تسجيل حضوره مبكرًا في تدريبات فريقه أتلتيكو مينيرو، حيث كان أول الواصلين إلى المران رغم الإصابات الواضحة على وجهه عقب أحداث المباراة المثيرة أمام كروزيرو.

وكان ديربي ولاية ميناس جيرايس، الذي احتضنته مدينة بيلو هوريزونتي، قد انتهى بفوز كروزيرو بهدف دون رد، قبل أن تتحول الدقائق الأخيرة إلى فوضى عارمة بعدما اندلعت اشتباكات جماعية بين لاعبي الفريقين.

وبدأت شرارة الأحداث في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما دخل لاعب كروزيرو كريستيان في التحام قوي مع حارس أتلتيكو مينيرو إيفرسون، الذي تعرض لإصابة في الرأس أثناء محاولته اللحاق بكرة مرتدة، قبل أن تتصاعد الأجواء سريعًا إلى اشتباك جماعي.

وسرعان ما تحولت أرض الملعب إلى ساحة صدام بعدما تدخل لاعبو الفريقين وأعضاء الأجهزة الفنية، وسط تبادل للكمات والركلات، ما اضطر رجال الأمن للتدخل لاحتواء الموقف وفض الاشتباكات.

وأمام الفوضى التي شهدتها المباراة، أشهر الحكم 23 بطاقة حمراء دفعة واحدة في واحدة من أكثر النهايات غرابة في تاريخ البطولة، بواقع 12 بطاقة للاعبي كروزيرو و11 للاعبي أتلتيكو مينيرو.

ورغم السخونة الكبيرة التي أعقبت اللقاء، أرسل ليانكو رسالة واضحة بشأن تركيزه على المرحلة المقبلة، بعدما حضر مبكرًا إلى تدريبات فريقه في اليوم التالي مباشرة، متجاهلًا آثار الإصابات التي تعرض لها خلال أحداث الديربي.

ويعد ديربي ميناس جيرايس بين أتلتيكو مينيرو وكروزيرو واحدًا من أكثر المواجهات اشتعالًا في كرة القدم البرازيلية، إلا أن نهائي نسخة 2026 من البطولة سيبقى في الذاكرة بوصفه أحد أكثر اللقاءات إثارة للجدل بسبب النهاية العنيفة التي شهدها.