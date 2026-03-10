أرسنال في صدارة المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا 2026

تصدر نادي أرسنال الإنجليزي قائمة الفرق المرشحة للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وذلك قبل انطلاق منافسات دور الـ 16 من البطولة القارية، اليوم الثلاثاء.

وكشفت شبكة الإحصائيات «أوبتا» في تصنيفها الأخير للفرق المرشحة للفوز بالبطولة أن أرسنال يتقدم القائمة بنسبة 26.7%، رغم أن الفريق اللندني لم يسبق له التتويج بلقب دوري الأبطال في تاريخه، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام باير ليفركوزن الألماني في ثمن النهائي.

وجاء بايرن ميونخ في المركز الثاني بنسبة 16.4%، حيث يستعد الفريق البافاري لمواجهة أتالانتا في دور الـ 16، بينما حل ليفربول ثالثاً بنسبة 11.4% متقدماً بفارق طفيف على مانشستر سيتي الذي بلغت نسبة حظوظه 11.1%.

واحتل برشلونة المركز الخامس بنسبة 9.7%، يليه تشيلسي بنسبة 6.4%، في حين جاء باريس سان جيرمان حامل اللقب في المركز السابع بنسبة 4.3% فقط للفوز بالكأس للمرة الثانية على التوالي.

وأشارت تقارير شبكة «راديو مونت كارلو» الفرنسية إلى أن الفريق الباريسي يواجه صعوبات في الحفاظ على مستواه بعد العروض القوية التي قدمها خلال موسم 2025، حيث تراجعت النتائج والأداء خلال الأشهر الأخيرة.

وأنهى باريس سان جيرمان بقيادة مدربه الإسباني لويس إنريكي مرحلة الدوري في المركز الحادي عشر بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادلين وخسارتين، قبل أن يتجاوز موناكو بصعوبة في مرحلة الملحق، بالفوز 3-2 ذهاباً على ملعب لويس الثاني ثم التعادل 2-2 إياباً على ملعب حديقة الأمراء.

وتعرض الفريق الباريسي لنتائج سلبية في الدوري الفرنسي مؤخراً بعد خسارته أمام رين وموناكو بالنتيجة ذاتها 3-1، وهو ما انعكس على تقييم فرصه في المنافسة على لقب دوري الأبطال هذا الموسم.

وفقد لاعبو باريس سان جيرمان بقيادة عثمان ديمبلي الحالة الهجومية التي ظهروا بها في الموسم الماضي، الأمر الذي وضع الفريق في مركز متأخر ضمن قائمة المرشحين للفوز بالبطولة.

ورجحت التوقعات أيضاً تفوق تشيلسي في مواجهته أمام باريس سان جيرمان خلال منافسات دور الـ16، بينما جاء غالطة سراي التركي في ذيل قائمة المرشحين بنسبة 0.4% قبل مواجهته المرتقبة أمام ليفربول.

وسجل أتالانتا نسبة 0.6% في توقعات الفوز باللقب، بينما جاء باير ليفركوزن بنسبة 0.5% قبل مواجهته أمام أرسنال في الدور ذاته.